Pracujesz w Wielkiej Brytanii i masz rodzinę w Polsce? Będziesz musiał się rozliczyć PIT!

Od stycznia 2019 roku każdy Polak, który zarabia wyłącznie poza granicami Polski, ale ma w Polsce rodzinę będzie musiał rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym.

Od stycznia 2019 roku część Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, ale mają w Polsce rodzinę będzie musiała się rozliczyć z polskim urzędem skarbowym. Przepisy wprowadzające taki obowiązek weszły w życie kilka dni temu. Na razie muszą o nich pamiętać Polacy pracujący w Austrii i Słowenii, ale wkrótce lista państw zostanie poszerzona.

Motocyklista, który zginął w Whittle-le-Woods jest Polakiem. Jego znajomi zbierają fundusze na przewiezienie jego ciała do Polski

Obecne przepisy wskazują, że jeśli ktoś pracuje zagranicą i w Polsce nie uzyskuje żadnych dochodów, to rozlicza się wyłącznie z fiskusem tego państwa. Jednak od 2019 roku obowiązek rozliczania się także z polskim urzędem skarbowym będzie dotyczył także osób, których "ośrodek interesów życiowych" znajduje się w Polsce. Nie będzie miało tu znaczenia, że w Polsce ktoś nie uzyska ani złotówki dochodu. Przepisy stanowią, że centrum życia znajduje się tam, gdzie jego rodzina więc pracownik będzie musiał rozliczyć się w obu krajach.

Nowe przepisy nie zmieniają w żaden sposób sytuacji osób, które nie mają rodziny w Polsce - w rozumieniu małżonek i dzieci. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na emigracji przebywa około 2,5 mln Polaków, ale nie wiadomo jakiej konkretnie liczby osób dotyczyć będą nowe przepisy, ponieważ trudno ustalić ilu z nich pracuje w Wielkiej Brytanii, ale najbliższą rodzinę ma w Polsce.

W dużej mierze to sami podatnicy będą musieli zdecydować czy mają obowiązek rozliczania się w Polsce. Może więc dochodzić do sytuacji, w których polscy podatnicy pracujący w obcych krajach będą przedstawiali dowody na to, że ich centrum życiowe znajduje się w kraju, w których pracują.

Przyjęcie nowych przepisów było możliwe dzięki podpisaniu przez Polskę tzw. konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Na razie konwencja została podpisana przez Polskę, Słowację, Austrię oraz Wyspy Man i Jersey. Nie wiadomo na razie kiedy konwencja zostanie przyjęta przez Wielką Brytanię i inne państwa, do których Polacy jeżdżą chętnie pracować.

Polka z Nottingham oszczędzała miesiącami na buty Louboutin za 500 funtów. Zniszczyła je w czasie pierwszego wyjścia i trafiła do brytyjskich gazet

Trzeba pamiętać o tym, że Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy nie mają świadomości, że będą musieli rozliczać się także z Polskim fiskusem. Brak złożenia deklaracji może zostać potraktowany jako wykroczenie. W takim przypadku osobie takiej grozi grzywna, która waha się od zaledwie 210 złotych, do aż 42 tys.