Polak wśród neonazistów, którzy grozili śmiercią księciu Harry`emu

Grupa brytyjskich neonazistów Sonnenkrieg Division wzywa do zamordowania księcia Harry'ego. Według rasistowskich ekstremistów ślubem z Meghan Markle "zdradził swoją rasę". Wśród zachęcających do mordu arystokraty znalazł się Polak

Przypomnijmy, przed kilkoma dniami Sonnenkrieg Division opublikowała plakat, na którym wzywa do zamordowania księcia Harry'ego. Widać na nim namalowaną podobiznę brytyjskiego następcy tronu oraz pistolet przyłożony do jego głowy. Na plakacie widnieje także symbol niemieckich nazistów - swastyka. "See later, race traitor" ("do zobaczenia później, zdrajco rasy") - głosi napis na grafice.

Groźby wystosowane wobec członka rodziny królewskiej zostały bardzo poważnie potraktowane przez brytyjskie służby. Jak czytamy na łamach BBC policja aresztowała już trzy osoby w związku z tą sprawą. To niezwykle młodzi ludzie - mają zaledwie po 17, 18 i 21 lat. Zostaną im postawione zarzuty dotyczące zachęcania do terroryzmu oraz do czynów przestępczych na tle rasowym i religijnym. Jeden z nich - prawdopodobnie - jest Polakiem.

Jak czytamy na stronach "The Sun" 17-latek mieszkający w Londynie nazywa się bardzo "z polska", a mianowicie Oskar Koczorowski. Według ustaleń brytyjskiego tabloidu miał odpowiadać za projekt graficzny rzeczonego plakatu.

"The Sun" zaznacza, że Koczorowski już wcześniej miał należeć do radykalnych faszyzujących grup ekstremistów, a mianowicie do National Action oraz System Resistance Network. W przeszłości miał również zamieszczać w sieci swoje zdjęcia ubrany w koszulkę Atomwaffen oraz filmy z palenia brytyjskiej flagi.