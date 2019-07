To były REKORDOWE upały - czerwiec 2019 był najgorętszy odkąd prowadzone są pomiary

Czerwiec w roku 2019 był najbardziej gorącym szóstym miesiącem roku od kiedy zbierane są dane. Fala upałów dała o sobie znać w skali całego świata.

Gorąco było na całym świecie, a w Europie słupek rtęci utrzymywał się aż o 2 stopnie Celsjusza wyżej w porównaniu z średnim poziomem temperatury. Czerwiec 2019 o 0,1 stopnia Celsjusza pobił dotychczasowego "rekordzistę" w tym względzie, czyli szósty miesiąc roku 2016.

Agencja Copernicus Climate Change Service (C3S), która w dniu wczorajszym podała do wiadomości publicznej te dane, zwraca uwagę, że fala upałów w Europie była spowodowana frontem gorącego powietrza znad Sahary. To właśnie z powodu "Saharan Bubble" w Niemczech, północnej Hiszpanii i we Włoszech sezonowe normy zostały przekroczone aż o 10 stopni. Z kolei we Francji mieliśmy do czynienia z najgorętszym dniem w historii pomiarów - w piątek, w w departamencie Gard na południu Francji termoemtry pokazały aż 45,9 stopnia Celsjusza! W skali Europy w czerwcu 2019 średnia temperatura była aż o 3 stopnie wyższa niż przeciętna temperatura w tym miesiącu w latach 1850-1900

Badacze z europejskiej służby monitorującej zmiany klimatu w ramach programu Copernicus Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej zwracają uwagę, że trudno tłumaczyć akurat tę falę upałów zmianami klimatycznymi. Nie ma tu mowy o bezpośredniej zależności, jednak mówi się o pośredniej zależności. Ślad węglowy zostawiany przez człowieka sprawił, że prawdopodobieństwa wystąpienia takich właśnie upałów jest aż pięciokrotnie wyższe.

Oczekuje się, że takie ekstremalne zjawiska pogodowe staną się coraz bardziej powszechne, ponieważ na naszej planecie będzie robiło się coraz bardziej gorąco z powodu emisji gazów cieplarnianych.

- Chociaż lokalne temperatury mogły być niższe lub wyższe od prognozowanych, nasze dane pokazują, że temperatury w południowo-zachodnim regionie Europy w ostatnim tygodniu czerwca były niezwykle wysokie - komentował Jean-Noël Thépaut, szef C3S. - Chociaż było to zdarzenie wyjątkowe, prawdopodobnie w przyszłości można oczekiwać więcej tego typu zjawisk z powodu zmian klimatycznych.