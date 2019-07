Pijany uchodźca z Afganistanu, który chciał "zabijać Anglików" zaatakował kilka osób w południowym Londynie [WIDEO]

Fot: Met Police

Mężczyzna napędzany żądzą zabijania Anglików zaatakował kilka przypadkowych osób w południowym Londynie. Sprawca - uzbrojony w nóż 32-letni Samiulahaq Akbari - to uchodźca z Afganistanu.

Ataki Afgańczyka, które miały miejsca 8 stycznia w sklepie Tesco Extra zlokalizowanym w Thornton (południowa część Londynu), zostały zarejestrowane przez monitoring CCTV. Jak widać na nagraniu uchwyconym przez kamery Samiulahaq Akbari podchodzi do Nicholasa Speighta, zaczepia go i nawiązuje rozmowę. Jak ustalono w sądzie Old Bailey napastnik miał pytać swoją ofiarę o jej... narodowość. Kiedy okazało się, że Speight jest Anglikiem został zaatakowany przez Afgańczyka nożem o długość 10 cali.

GORĄCY TEMAT: Sprzedawcy milkshake’ów są gotowi na powitanie Brexit Party w Parlamencie Europejskim

- Tamtego wieczora w styczniu oskarżony groził i chciał wyrządzić krzywdę członkom brytyjskiego społeczeństwa ze względu na ich narodowość lub to, co pan Akbari uważał za ich narodowość - mówiła przed sądem prokurator Heidi Stonecliffe.

Speight miał szczęście i nic mu się nie stało. Jednak w ciągu następnych 10 minut Akbari miał zaatakować nożem dwie kolejne osoby - jedną w restauracji w okolicy sklepu Tesco, a drugą - w pubie przy London Road w Croydon. Jego kolejną ofiarą stał się John Hoy, który siedział wraz z trójką przyjaciół przy stole i grał w bilarda. Agresywnie zachowujący się uchodźca miał zaczepiać mężczyznę i ciągle dopytywać się go skąd pochodzi, a następnie zamachnąć się nożem. Gdy jego ofiara stawiała opór, Akbari uciekł i zaatakował kolejną osobę - Barry`ego Watkinsa. I w tym przypadku obeszło się bez krwi.

CZYTAJ TAKŻE: UK podbija kosmos - w Kornwalii powstanie port oferujący turystyczne loty w kosmos

Jak utrzymuje Stonecliffe podejrzany był "zbyt pijany", aby móc komukolwiek zrobić jakąkolwiek krzywdę, ale jego działanie było jak najbardziej "świadome i przemyślane". Jak się okazało, policję w tej sprawie wezwał kuzyna Akbariego dzwoniąc pod numer 999. Mówił, że jego krewniak wyszedł, aby "zabijać Anglików". - Widziałem jego oczy, on mówi poważnie. On to zrobi. Proszę, przyjdźcie szybko - mówił.

Jak usłyszeliśmy w Old Bailey policja bardzo sprawnie rozprawiła się z Afgańczykiem. Gdy oficerowie Met Police zjawili się na miejscu sprawca rzucił się do ucieczki, ale udało się do z łatwością złapać i aresztować.

Proces Samiulahaqa Akbariego trwa.