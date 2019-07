Polak zmarł w wyniku udaru cieplnego czekając na rozprawę w sądzie w Londynie. Temperatura jego ciała wynosiła 40 stopni Celsjusza

Z raportu think tanku Centre for Cities wynika, że wśród imigrantów z Unii Europejskiej żyjących na Wyspach o wiele więcej jest osób zatrudnionych i posiadających wyższe kwalifikacje niż Brytyjczyków....

Polka nominowana do prestiżowej brytyjskiej nagrody dla przedsiębiorców

Polskie przedsiębiorstwo turystyczne zostało nominowane w dwóch kategoriach plebiscytu FSB London Business Awards 20015 - Best New Business oraz Entrepreneur of the Year. Curious Kat’s Adventure Club to...