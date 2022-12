To będzie pierwszy w historii strajk pracowników Amazona w Wielkiej Brytanii?

Kiedy może do niego dojść, jeśli nie uda się wynegocjować porozumienia?

Pracownicy Amazona w magazynie firmy w Coventry głosowali za podjęciem akcji strajkowej. Jeśli do niej dojdzie, przejdzie do historii jako pierwsza w Wielkiej Brytanii.

Pracownicy magazynów Amazona od dawna narzekają na warunki pracy, które bardzo często są wycieńczające. Tym razem związek zawodowy GMB poinformował, że setki pracowników zagłosowało za odejściem od oferty płacy w wysokości 50 pensów za godzinę i planuje strajk.

Strajk w Amazonie

Większość z ponad 98% pracowników Amazona głosowała za strajkiem przy frekwencji wyborczej przekraczającej 63%, podał związek. Koncern powiedział wcześniej, że oferuje „konkurencyjne wynagrodzenie” i zapewnia pracownikom „kompleksowe korzyści”.

Głosowanie zakończyło się w piątek, ale jakakolwiek akcja protestacyjna prawdopodobnie odbędzie się w nowym roku. Pracownicy chcieli, aby ich stawka godzinowa wzrosła z 10 funtów do 15 funtów.

Poprawa warunków pracy i wyższe płace

Amanda Gearing, starszy organizator GMB, powiedziała, że ​​pracownicy z Coventry tworzą historię, będąc pierwszymi pracownikami Amazona w Wielkiej Brytanii, którzy chcą wziąć udział w formalnym strajku.

- Fakt, że są zmuszani do strajku, aby uzyskać przyzwoitą stawkę wynagrodzenia od jednej z najbogatszych firm na świecie, powinien być oznaką wstydu dla Amazona. Amazon może sobie pozwolić na lepsze wyniki. Nie jest za późno, aby uniknąć akcji strajkowej, usiąść przy stole z GMB, aby poprawić płace i warunki pracy pracowników – powiedziała.

Członkowie związku zawodowego GMB postanowili przeprowadzić drugie głosowanie w sprawie akcji strajkowej po tym, jak na początku tego roku przekroczyli o niewiele próg 50% frekwencji.

Tym razem frekwencja wyniosła 63%, a 98% poparło akcję strajkową, co oznacza, że ​​po raz pierwszy pracownicy Amazona w Wielkiej Brytanii głosowali za strajkiem. Chociaż głosowanie poparło mniej niż jedna czwarta z około 1400 pracowników zatrudnionych w zakładzie, GMB uznało to za wielkie zwycięstwo, biorąc pod uwagę od dawna udokumentowaną wrogość Amazona wobec związków zawodowych.

Amanda Gearing, powiedziała:

- Pracownicy Amazona w Coventry przeszli do historii – należą im się brawa za ich wytrwałość i determinację – walcząc o to, co słuszne w obliczu przerażająco wrogiego środowiska.

Praca po 60 godzin tygodniowo

Latem pracownicy na miejscu zorganizowali nieformalne przestoje, kiedy powiedziano im, że otrzymają podwyżkę o 50 pensów za godzinę, podnosząc podstawową stawkę do 10,50 funtów.

Hayley Greaves, członkini GMB, która pracuje w zakładzie w Coventry, powiedziała:

- Koszty życia rosną, a my naprawdę walczymy. Ludzie pracują po 60 godzin tygodniowo, jeśli mogą, a jeśli nie mogą dostać 60 godzin, wykonują inne prace. Różni ludzie dołączają do strajku z różnych powodów. Jeśli wszyscy się zjednoczymy i będziemy trzymać razem, możemy mieć szansę na wprowadzenie pewnych zmian dla wszystkich.

Poparcie dla pracowników Amazona w UK

Robotnicy z Coventry zdobyli poparcie amerykańskich organizatorów, którzy niedawno zapewnili sobie uznanie związków zawodowych w magazynie Amazona na Staten Island w stanie Nowy Jork. Derrick Palmer z Amazon Labour Union przyłączył się do niedawnego wiecu internetowego w celu poparcia ich sprawy.

Magazyn, zbudowany na terenie zajmowanym wcześniej przez firmę Jaguar Land Rover, odbiera towary od sprzedawców i sortuje je na partie, które następnie wysyłane są do centrów logistycznych Amazona, które później wysyłają paczki do konsumentów.

Greaves powtórzyła słowa innego pracownika, z którym „The Guardian” rozmawiał anonimowo na początku tego roku, opisując warunki pracy pod wysoką presją, a personel wyznaczył sobie cele sortowania setek przedmiotów na godzinę.

- Jeśli pracujesz tam od czterech lat i jest to twoja czwarta lub piąta zmiana w tygodniu, możesz nie być w stanie tego zrobić do trzeciej nad ranem – powiedziała.

Dodała, że niechęć do tego, co niektórzy koledzy uważali za marną podwyżkę płac, była szczególnie dotkliwa, ponieważ pracownicy Amazona byli wśród tych, którzy pracowali przez całą pandemię.

- Zostaliśmy sklasyfikowani jako pracownicy kluczowi. Pracowaliśmy przez cały Covid, nikt z nas nie miał wolnego – powiedziała.

Rzecznik Amazona z kolei powiedział:

- Doceniamy wspaniałą pracę, jaką nasze zespoły wykonują przez cały rok i jesteśmy dumni, że możemy zaoferować konkurencyjne wynagrodzenie, które zaczyna się od minimum 10,50 GBP do 11,45 GBP za godzinę, w zależności od lokalizacji. Stanowi to wzrost o 29% minimalnej stawki godzinowej wypłacanej pracownikom Amazon od 2018 roku.

Dodali również, że pracownicy otrzymają dodatkową jednorazową płatność w wysokości 500 funtów „jako dodatkowe podziękowania”.

