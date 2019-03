Theresa May zapowiada, że będzie chciała "obejść" decyzję spikera Izby Gmin ws. trzeciego głosowania

Minister ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE Stephen Barclay jest przekonany, że będzie się dało "obejść" zakaz trzeciego głosowania ws. umowy brexitowej Theresy May zarządzony przez spikera Izby Gmin. W jaki jednak sposób?

W dniu wczorajszym John Bercow storpedował dalsze procedowanie projektu umowy regulującej zasady opuszczenia UE przez UK. Spiker Izby Gmin o niezwykłym głosie powołał się przy tym na parlamentarną konwencją z 1604 roku zawartą w podręczniku praktyki parlamentarnej Thomasa Erskine’a Maya (z 1844 r.). W jej myśl w trakcie jednej sesji parlamentarnej (trwającej rok) nie można po raz kolejny poddawać projektu pod głosowanie, jeśli został on już wcześniej odrzucony przez parlamentarzystów.

- Rząd nie może zgodnie z prawem przedłożyć Izbie tej samej propozycji - komentował Barcow. Co na to przedstawiciele Downing Street 10? Theresa May zapowiada, że "znajdzie sposób", aby trzecie głosowanie się jednak odbyło, choćby w przyszłym tygodniu. Minister ds. Brexitu Stephen Barclay będzie chciał pokazać, że pod głosowanie posłów nie zostanie oddany ten sam projekt umowy.

Jedną z opcji, którą rozważa obóz rządzący jest naleganie, aby Unia zgodziła się na przedłużenie słynnego Artykułu 50, dzięki czemu uda się opóźnić Brexit lub uzgodnić takie zmiany, które zadowolą północnoirlandzkich posłów DUP, którzy do tej pory głosowali przeciw, co będzie dowodem na to, że w dokumencie zaszły jednak zmiany. Logicznie rzecz biorąc - gdyby głosowano tą samą umowę to przecież wynik byłby ten sam...



Ostatecznie wygląda więc na to, że plan rządu polega po prostu na tym, aby po wywalczeniu przedłużenia Brexitu na poziomie unijnym poddać pod trzecie głosowanie w zasadzie tę samą lub prawie tę samą umowę prowokując tym samym reakcję Barcowa. Szykuje się zatem zwyczajna próba sił! Barclay w rozmowie na falach BBC Radio 4 stwierdził, że jeśli Izba Gmin wyrazi chęć głosowania pomimo parlamentarnej konwencji z 1604 roku to jej spiker będzie musiał wziąć to pod uwagę.

Co ciekawe, zarówno zwolennicy twardego Brexitu, jak i posłowie chcący kolejnego referendum popierają decyzję Barcowa, bo dała im nadzieję na realizację ich planów. Barclay jest jednak przekonany, że nie ma na to szans - ani na wyjście bez umowy, ani na kolejne referendum...

