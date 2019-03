Co nas czeka w tym tygodniu w związku z Brexitem?

W zeszłym tygodniu deputowani odrzucili po raz drugi umowę Theresy May ws. Brexitu, a następnie poparli plany wykluczenia twardego Brexitu. Zgodzili się na wydłużenie art. 50 Traktatu lizbońskiego oraz na to, by głosować po raz trzeci nad umową brytyjskiej premier.

W związku z tym Brexit może zostać opóźniony do 30 czerwca, jeśli dojdzie do trzeciego głosowania nad umową Theresy May i umowa ta zostanie poparta przez Izbę Gmin najpóźniej 20 marca. Jeśli umowa zostanie odrzucona, wówczas Brexit może zostać odłożony w czasie na dłużej. W tym ostatnim przypadku, UK prawdopodobnie musiałaby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

20 marca to ostateczny termin na trzecie głosowanie ws. umowy brexitowej, ponieważ już 21 i 22 marca odbędzie szczyt unijny, na którym przedstawiciele UE mają zadecydować, czy wyrazić zgodę na wydłużenie art. 50.

Aby wydłużyć art. 50, czyli opóźnić Brexit, wszystkie 27 państw członkowskich UE musiałoby zgodzić się na przedłużenie. Przedstawiciele UE woleliby, aby wydłużenie art. 50 było znaczne, czyli by Brexit nastąpił później niż 30 czerwca br.

Z drugiej strony, wielu przywódców europejskich zapowiedziało, iż nie poprze znacznego wydłużenia, jeśli UK nie poda odpowiednich powodów. W przypadku krótkiego przedłużenia, o które Theresa May będzie prosić Unię, jeśli jej umowa zostanie przegłosowana w Izbie Gmin najpóźniej w środę 20 marca, powodu opóźnienia Brexitu nie trzeba dodatkowo podawać, ponieważ jest on znany: chodzi o czas potrzebny na wprowadzenie w życie umowy i dostosowanie brytyjskiego ustawodawstwa do nowej sytuacji prawnej.

Downing Street poinformowało dziś jednak, że nie wiadomo jeszcze, czy trzecie głosowanie ws. umowy Theresy May odbędzie się w tym tygodniu przed szczytem UE. Theresa May chce przeprowadzić głosowanie tylko, jeśli pojawi się "realistyczna perspektywa" na sukces. Jak dotąd głosowania ani nie potwierdzono, ani nie wykluczono.