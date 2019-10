Theresa May skrytykowała Borisa Johnsona za jego punktowy system imigracyjny po Brexicie: „Może dojść do nadużyć”

Z kolei plany związane z osadzaniem w więzieniach deportowanych kryminalistów z zagranicy, którzy wrócili do Wielkiej Brytanii, może być jej zdaniem obciążeniem dla brytyjskiego systemu więziennictwa.

Według byłej premier punktowy system imigracyjny może prowadzić do nadużyć.

Theresa May po raz pierwszy oficjalnie skrytykowała plany Borisa Johnsona.

Była premier po raz pierwszy skrytykowała publicznie swojego następcę Borisa Johnsona. Według niej zaproponowany przez niego punktowy system imigracyjny „może prowadzić do nadużyć” i „nie jest właściwym sposobem na kontrolę imigracji”.

W swojej pierwszej publicznej krytyce Borisa Johnsona Theresa May stwierdziła, że plany obecnego premiera związane z wprowadzeniem punktowego systemu imigracyjnego „mogą doprowadzić do nadużyć”.

Ponadto była premier wyraziła swoje obawy w związku z zamiarem rządu dotyczącym osadzania w brytyjskich więzieniach kryminalistów pochodzących z zagranicy, a także wydawania regionalnych wiz dla osób, które będą przyjeżdżały po Brexicie do określonych rejonów kraju.

Plany nowego rządu dotyczące nowego systemu imigracyjnego opartego na australijskim zostały poruszone w mowie tronowej Elżbiety II na początku tego tygodnia.

Podczas debaty w Izbie Gmin Theresa May powiedziała:

- Zauważyłam, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele odwołań do punktowego systemu imigracyjnego. W 2010 roku, gdy zostałam ministrem spraw wewnętrznych, jednym z wyzwań, z którymi musiałam się zmierzyć, były nadużycia, do jakich doszło w punktowym systemie imigracyjnym Partii Pracy. Możliwe, że najlepsze umysły w Home Office wyszły z propozycją całkiem dobrego programu, jednak najzwyczajniej chciałabym przestrzec minister spraw wewnętrznych oraz Home Office, aby przyjrzeli się lekcjom, które wynieśliśmy z przeszłości w kwestii imigracyjnego systemu punktowego. Systemu, który sam w sobie nie jest sposobem na kontrolę imigracji i dopuszcza nadużycia.

Ponadto była premier skrytykowała także plany obecnego rządu dotyczące zaostrzenia wyroków dla kryminalistów pochodzących z zagranicy, którzy naruszyli nakaz deportacji i wrócili do Wielkiej Brytanii. Zdaniem Theresy May takie podejście nałoży większą presję na brytyjskie więzienia.

- To całkowicie słuszne, aby zająć się tymi przypadkami przestępców z zagranicy, którzy zostali deportowani i znowu wrócili do Wielkiej Brytanii, zazwyczaj nielegalnie. Mam jedynie wątpliwości w związku z tym, czy w wyniku tego nie zobaczymy większej liczby przestępców z zagranicy w naszych więzieniach. Przed problemem dotyczącym obcokrajowców w naszych więzieniach stoi każdy minister spraw wewnętrznych w momencie objęcia swojego stanowiska, dlatego chciałabym uczulić rząd na kwestię tego, jak możemy najbardziej efektywnie usuwać z kraju przestępców z zagranicy - powiedziała Theresa May.

