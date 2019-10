Królowa Elżbieta II wygłosiła mowę tronową! Co nowego zaproponował mieszkańcom UK rząd Borisa Johnsona?

Fot. YouTube

Zgodnie z zapowiedziami dziś przed godz. 12 królowa Elżbieta II wygłosiła mowę tronową, prezentującą plan działań rządu na najbliższy rok. Krytycy Borisa Johnsona nie pozostawili jednak na orędziu suchej nitki, nazywając je m.in. „długą listą zakupów”.

O zaplanowanej na dzień dzisiejszy mowie tronowej Elżbiety II głośno było już z początkiem września, gdy Boris Johnson zdecydował się zawiesić parlament na okres pięciu tygodni (decyzję tę, jak wiemy, Sąd Najwyższy uznał później za bezpodstawną i tym samym za nielegalną). Nic więc dziwnego, że orędzie królowej, prezentujące założenia działań rządu na nadchodzący rok w zakresie polityki, gospodarki i spraw socjalnych, wzbudziło dziś na Wyspach ogromne emocje. Tym bardziej, że mowa tronowa zaczęła się od planów rządu dotyczących Brexitu.

- Priorytetem mojego rządu zawsze było zabezpieczenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 października. Mój rząd zamierza działać na rzecz nowego partnerstwa z Unią Europejską, opartego na wolnym handlu i przyjaznej współpracy – właśnie tymi słowami monarchini zaczęła przemówienie do zgromadzonych w sali obrad Izby Lordów członków Izby Gmin i Izby Lordów. A zaraz potem królowa dodała: - Moi [Borisa Johnsona – przyp.red.] ministrowie będą pracować nad wdrożeniem nowej polityk dotyczących rybołówstwa, rolnictwa i handlu, korzystając z okazji, które wynikają z opuszczenia Unii Europejskiej. Ustawa dotycząca imigracji, kończąca swobodny przepływ osób, położy podwaliny pod sprawiedliwy i nowoczesny system, imigracyjny. Mój rząd nadal jest zobowiązany do tego, by zagwarantować obywatelom europejskim, którzy na stałe zamieszkują Wielką Brytanię i którzy zbudowali tu swoje życie, wnosząc tak duży wkład w życie tego kraju, prawo do pozostania [w nim].

A co poza Brexitem znalazło się jeszcze w mowie tronowej? Oto najważniejsze, poruszone w orędziu tematy: