Drugie referendum: Liberalni Demokraci zgłosili poprawkę, by zmusić Borisa Johnsona do zgody na Final Say

Fot. Getty

Anty-brexitowi posłowie przygotowują się do próby zmuszenia premiera, by zamiast wcześniejszych wyborów parlamentarnych, rozpisał drugie referendum ws. Brexitu. Poprawka do Queen’s Speech, zgłoszona przez Liberalnych Demokratów, może zostać poddana pod głosowanie w przyszłym tygodniu - jeśli spiker John Bercow wybierze właśnie tę poprawkę podczas obrad Izby Gmin.

Jak podaje dziennik „The Independent”, pro-unijni posłowie chcą, by Boris Johnson zgodził się na referendum Final Say, które miałoby polegać na tym, że ostateczną decyzję na temat negocjowanej obecnie przez premiera umowy brexitowej, podejmie brytyjskie społeczeństwo. Liberalni Demokraci zgłosili już poprawkę do poniedziałkowego przemówienia królowej, nakazującą rządowi przygotowanie referendum, które zapewniłoby wybór między umową i odwołaniem Brexitu.

W przyszłym tygodniu w brytyjskiej Izbie Gmin odbędą się głosowania dotyczące nowego planu legislacyjnego, przedstawionego w poniedziałek podczas Queen’s Speech. Partia Lib Dem, do treści królewskiej przemowy złożyła poprawkę dotyczącą drugiego referednum. Nie wiadomo jednak, czy posłowie będą w ogóle mieli okazję rozpatrywać propozycję Demokratów, ponieważ aby głosowanie nad poprawką o referendum było możliwe, spiker Izby Gmin John Bercow musiałby właśnie tę poprawkę wybrać jako jeden z przedmiotów parlamentarnej debaty i głosowania.

Liderka Liberalnych Demokratów, Jo Swinson, powiedziała: - „Boris Johnson jest zdeterminowany, aby przeprowadzić wybory powszechne, ale najlepszym sposobem na rozwiązanie chaosu ws. Brexitu jest People’s Vote i oddanie Brytyjczykom ostatniego słowa na temat ich przyszłości. Najlepsza umowa, jaką mamy to członkostwo w Unii Europejskiej i chcemy dać ludziom szansę na powstrzymanie Brexitu”.

