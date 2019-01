Theresa May pod ostrzałem – aż 70 proc. brytyjskich posłów uważa, że fatalnie prowadziła negocjacje

Fot. Getty

Najnowszy sondaż, opublikowany na tydzień przed kluczowym głosowaniem dla przyszłości Wielkiej Brytanii, wykazał, że aż 70 proc. deputowanych do brytyjskiego parlamentu uważa, że Theresa May nie poradziła sobie z negocjacjami dotyczącymi wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Blisko połowa krytyków premier May to członkowie jej rodzimej Partii Konserwatywnej.

Sondaż Ipsos MORI nie pozostawił złudzeń – aż 70 proc. brytyjskich posłów uważa, że Theresa May fatalnie poprowadziła negocjacje z Unią Europejską. Wśród niezadowolonych deputowanych aż 47 proc. to konserwatyści (premier popiera tylko 34 proc. torysów). Jednocześnie okazało się, że większość członków Partii Konserwatywnej jest zdania, iż problem granicy w Irlandii został rozdmuchany i że w rzeczywistości kwestię tę można było załatwić zdecydowanie mniejszym nakładem sił.

Badanie przeprowadzone przez Ipsos MORI nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, jakie nastroje panują w Londynie odnośnie umowy wyjścia wynegocjowanej przez Theresę May w Brukseli. Choć głosowanie nad porozumieniem ma się odbyć już w przyszłym tygodniu, to na razie wszystko wskazuje na to, że zostanie ono odrzucone. Większość posłów nie godzi się na zaproponowaną w umowie opcję „backstop”, która zakłada, że w razie nieosiągnięcia porozumienia między UE i UK w sprawie relacji handlowych do końca okresu przejściowego (do grudnia 2020 r.), Zjednoczone Królestwo pozostanie w obrębie unii celnej UE i w ramach jednolitego rynku.

