Minister przemysłu grozi rezygnacją ze stanowiska, jeśli rząd poprze 'no deal' Brexit

W przeddzień nieformalnego szczytu UE w Salzburgu kanclerz Skarbu Philip Hammond ostrzegł, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia stanowi dla jego kraju pierwszy krok do recesji....

Lider Liberalnych Demokratów, Vince Cable skomentował dane ONS, według których coraz więcej imigrantów wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, a coraz mniej do niej przyjeżdża. Polityk twierdzi, że mamy do czynienia...

Wygląda na to, że z delegacji w krajach afrykańskich premier Theresa May nie wróci z pustymi rękoma - szefowa brytyjskiego rządu zadeklarowała, że udało jej się podpisać pierwszą umowę handlową, która...

Znakomity aktor znany ze ikonicznej roli Golluma we filmowym "Władcy Pierścieni" sparodiował Theresę May w krótkim filmiku opublikowany na YouTubie. Zobaczcie kolejną znakomitę rolę Andy`ego Serkisa, która...

Drugie referendum niepodległościowe w Szkocji może zostać rozpisane i to już w roku2018. Szkoci zdecydują w nim, czy chcą pozostać nadal w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii czy też chcą zostać...

Jeśli Wielka Brytania zrezygnuje z Brexitu, cena jej członkostwa w UE wzrośnie do 22 miliardów funtów rocznie

Gdyby doszło do odwołania Brexitu i Wielka Brytania wycofałaby się z "rozwodu" z Unią Europejską, to koszt jej członkostwa wzrósłby do 22 miliardów funtów rocznie.