Theresa May na kursie kolizyjnym z parlamentem. Jeśli posłowie odrzucą jej umowę, premier wybierze twardy Brexit

Downing Street poinformowało, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, jeśli parlament odrzuci porozumienie zawarte między Theresą May i UE ws. Brexitu.

W środę rozpoczynają się w brytyjskim parlamencie obrady, które zwieńczy decydujące głosowanie 15 stycznia w sprawie obecnego kształtu umowy dotyczącej Brexitu. Niestety wielu parlamentarzystów ostro krytykuje zawarte w niej warunki, szczególnie ten, który związany jest z opcją „backstop” dotyczącą Irlandii Północnej.

Minister przemysłu grozi rezygnacją ze stanowiska, jeśli rząd poprze 'no deal' Brexit

Rzecznik premier powiedział, że, mimo iż Theresie May bardzo zależy na umowie z UE, to 29 marca doprowadzi ona do Brexitu bez względu na wynik głosowania, w związku z czym rozpoczęto przygotowania do twardego Brexitu.

Napięcie dotyczące głosowania narasta coraz bardziej i wszystko wskazuje na to, że Theresa May znajduje się na kursie kolizyjnym z parlamentem.

Dwóch ministrów zapowiedziało już, że poda się do dymisji, jeśli dojdzie do twardego Brexitu. Z kolei dwie inne grupy w parlamencie oświadczyły, że będą chciały powstrzymać premier przed wprowadzeniem Brexitu bez umowy.

Rzecznik premier powiedział:

- Brytyjczycy głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej 29 marca 2019 roku i tak się stanie. To od parlamentu zależy, czy wyjdziemy z UE z umową, jednak przygotowujemy się na inny scenariusz, który związany jest z twardym Brexitem.

