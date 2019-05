Testy DNA wykazały, że budowniczy Stonehenge pochodzili z terenów dzisiejszej Turcji! Internauci żartują: „To pomnik poświęcony swobodnemu przepływowi osób”

Fot. Getty

Naukowcy dowiedli, że przodkowie budowniczych Stonehenge przybyli na teren Wielkiej Brytanii z terenów dzisiejszej Turcji. Część internautów wykorzystała ten fakt, by zaprotestować przeciwko antyimigracyjnym nastrojom przybierającym na sile w UK i by uzmysłowić radykałom, że twierdzenia takie jak „Wielka Brytania dla białych” albo „Wielka Brytania dała światu kulturę” są nieuzasadnione.

Najnowsze badania naukowców, które zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature Ecology & Evolution” wykazały, że przodkowie budowniczych Stonehenge przybyli do Wielkiej Brytanii z Anatolii. Naukowcy porównali DNA znalezione w szczątkach odkopanych na Wyspach z DNA szczątków znalezionych w Europie i pochodzących z tego samego okresu, i na tej podstawie stwierdzili, że na tereny Wielkiej Brytanii dotarła ludność, która wcześniej przemierzyła szlak z Anatolii na Półwysep Iberyjski i dalej do Francji. Przybysze z Anatolii znaleźli się na Wyspach ok. 4000 r. p.n.e., a pierwszy etap budowy Stonehenge rozpoczął się ok. 2950 r. p.n.e.

Migracja na Wyspy była częścią większej ekspansji ludności z terenów Anatolii, która rozpoczęła się ok. 6000 r. p.n.e. Przybysze z Azji Przedniej po przybyciu do Europy (zamieszkanej wówczas przez ludy zbieracko-łowieckie) rozdzielili się na dwie duże grupy – jedna podążyła na południowy – zachód kontynentu, a druga udała się na północ, w okolice dzisiejszej Europy Środkowej. Na Wyspy dotarli przede wszystkim przybysze z Anatolii podróżujący przez południe Europy, którzy dostali się tam zarówno od strony Walii, jak i od strony południowo – wschodniej.

Rewelacje naukowców postanowili wykorzystać niektórzy internauci do walki z ksenofobią i rasizmem. Oto najciekawsze wpisy, które pojawiły się na Twitterze:





