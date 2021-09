„Tęsknię za nim każdego dnia” - żona Michaela Schumachera udzieliła pierwszego wywiadu od czasu wypadku

Fot. Getty

Tęsknię za Michaelem każdego dnia… ale on wciąż pokazuje mi, jaki jest silny – wyznała Corinna Schumacher w pierwszym wywiadzie od czasu wypadku mistrza Formuły 1 we francuskich Alpach. Dotychczas rodzina Michaela Schumachera milczała na temat jego stanu zdrowia, a media jedynie spekulowały, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami szwajcarskiej rezydencji nad Jeziorem Genewskim.

Żona Michaela Schumachera, Corinna, postanowiła przerwać milczenie i uchylić rąbka tajemnicy na temat stanu swojego męża i życia rodzinnego toczącego się za zamkniętymi drzwiami szwajcarskiej rezydencji nad Jeziorem Genewskim, w której mistrz Formuły 1 przebywa od 2014 r. Corinna Schumacher udzieliła wywiadu w ramach filmu dokumentalnego "Schumacher”, który 15 września zostanie udostępniony na platformie Netflix. - Oczywiście, że tęsknię za Michaelem. Brakuje mi go każdego dnia. Jednak nie tylko ja za nim tęsknię. Również dzieci, najbliższa rodzina - chociażby jego ojciec, przyjaciele - mówi małżonka legendy (jej słowa cytują m.in. redaktorzy racefans.net, którzy mieli okazję zapoznać się przedpremierowo z filmem o Niemcu). - Wszyscy tęsknią za Michaelem, ale on jest tutaj. W inny sposób, ale jest. To daje nam siłę, tak myślę – dodaje Corinna.

Film o życiu i karierze Michaela Schumachera

Fani legendy Formuły 1 nie mogą się już doczekać filmu o życiu i karierze sportowej Michaela Schumachera. Zwłaszcza, że twórcy skupili się nie tylko na dokonaniach wielkiego mistrza, ale także na życiu Schumachera i jego rodziny po wypadku we francuskich Alpach. Przypomnijmy, że 29 grudnia 2013 r. Michael Schumacher uległ wypadkowi (uderzył głową w kamień), na skutek którego doznał poważnego urazu wewnątrzczaszkowego. Przez następne pół roku sportowiec był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej, z której wybudził się w czerwcu 2014 r. Od tego czasu legenda Formuły 1 przebywa w swojej rezydencji w Szwajcarii, gdzie czuwają nad nim lekarze i gdzie poddawany jest ciągłej rehabilitacji. - Jesteśmy ciągle razem. Mieszkamy wspólnie w domu, prowadzimy terapię. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby stan Michaela był lepszy, aby czuł się komfortowo. Tak, żeby czuł wsparcie naszej rodziny. Robię wszystko, co w mojej mocy. Wszyscy to robimy – wyznaje w filmie żona Schumachera.