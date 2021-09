Brytyjski rząd ma znieść system sygnalizacji świetlnej - co go zastąpi?

Co się ma zmienić? Co zastąpi stary system?

Brytyjski rząd planuje zmiany w ramach zasad regulujących podróżowanie do Wielkiej Brytanii. System sygnalizacji świetlnej ma zostać zniesiony, listy green i amber - usunięte. Zmiany w tym zakresie mają zostać ogłoszone w ciągu kilku tygodni.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC brytyjski rząd ma pracować nad radykalnymi zmianami systemu regulującego podróżowanie do Wielkiej Brytanii. Zmiany w tym zakresie mają zostać ogłoszone w ciągu kilku tygodni. Według źródeł, na jakie powołuje się BBC, listy green i amber mają zostać zniesione. Według założeń nowy system umożliwiłby osobom zaszczepionym swobodne podróżowanie do krajów o podobnie wysokim poziomie "wyszczepienia", co Wielka Brytania, bez konieczności poddawania się kwarantannie. Źródła podają, że lista czerwona, która dotyczy krajów, które według rządu nie powinny być odwiedzane, pozostanie.

Według brytyjskich mediów rząd UK szykuje się zniesienia systemu sygnalizacji świetlnej

Rząd w odpowiedzi dla BBC odmówił komentarza na temat tych planów, jednocześnie zapewniając, że jego "polityka podróży międzynarodowych kieruje się jednym nadrzędnym priorytetem – ochroną zdrowia publicznego". "Następny formalny przegląd obowiązujących zasad odbędzie się do 1 października 2021 roku" - przekazano w oficjalnym oświadczeniu. Będzie to trzeci taki przegląd obowiązujących reguł.

Warto w tym miejscu dodać, że o zmianie systemu regulującego podróżowanie na początku tygodnia donosił "The Daily Telegraph", powołując się na swoje źródło. Pewne zmiany w tym zakresie mają mieć miejsce już w przyszłym tygodniu.

Co się ma zmienić? Co zastąpi stary system?

Według brytyjskich mediów przedstawiciele rządu mieli zwrócić się do przedstawicielami branży lotniczej i turystycznej w kwestii wypracowania nowego systemu regulującego podróże międzynarodowe, który miałby zastąpić obecne regulacje. Jednym z kluczowych aspektów związany jest z usunięciem konieczności robienia testów przed powrotem do UK i kosztów, jakie za tym idą. Właśnie to ma odstraszać mieszkańców Wysp przed podróżowaniem.

Jeśli takie rozwiązanie weszłoby w życie, to regulację obowiązujące w UK byłyby podobne do tych, które obejmują UE, gdzie nie wymaga się testów od osób zaszczepionych podróżujących w obrębie Wspólnoty.