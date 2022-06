Ten Council będzie dostarczał do szkół posiłki dla dzieci przy użyciu drona. To przesada czy dobre, ekologiczne rozwiązanie?

Fot. Getty

Argyll and Bute Council zamierza przetestować możliwość dostarczania posiłków dla dzieci przy użyciu dronów. Chodzi o ekologiczny sposób zaopatrzenia w zestawy obiadowe szkół, które znajdują się w najbardziej niedostępnych regionach Szkocji.

Drony zaczynają spełniać coraz więcej funkcji – i to nie tylko w wymiarze bojowym lub ochronnym, ale też zwykłym, cywilnym. RadaArgyll and Bute Council postanowiła właśnie przetestować drony do dostarczania posiłków do szkół położonych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Jest to pierwszy tego typu program pilotażowy w Wielkiej Brytanii, który, jeśli się powiedzie, będzie sporym sukcesem i dużym ułatwieniem dla społeczności zamieszkujących niedostępne regiony kraju. Rada Argyll and Bute Council połączyła w tym względzie siły ze specjalistami od dronów ze Skyports.

Szkoci będą testować użycie dronów

Program pilotażowy obejmie najpierw szkołę Lochnell Primary, do której dron (startujący z lotniska Oban) dostarczy posiłki przygotowane w Park Primary School. Ekscytacji w związku z programem nie kryje radny Robin Currie, który zaznacza, że użycie dronów może przynieść „dość oszałamiające” możliwości poprawy usług. - Jesteśmy zaangażowani w łączenie społeczności pozostających na uboczu i wyspiarskich [i oferowanie im] niezbędnych usług na kontynencie. Możliwości wykorzystania dronów do poprawy usług dla naszych społeczności są oszałamiające. Argyll and Bute to idealne miejsce do testowania efektywności technologii dronów. Widzieliśmy już, jak drony mogą dostarczać niezbędne materiały medialne na nasze wyspy, a teraz chcemy mieć pewność, że wszyscy uczniowie będą mieli dostęp do zdrowych posiłków w szkołach – dodaje radny.

