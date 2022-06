Tragedia na Gatwick: Niepełnosprawny pasażer zmarł po upadku z ruchomych schodów na lotnisku

Fot. Getty

Na lotnisku Gatwick doszło do potwornej tragedii. Niepełnosprawny pasażer linii lotniczych easyJet spadł z ruchomych schodów po tym, jak czekał długo na asystentów, mających mu pomóc w opuszczeniu samolotu. Mężczyzna nie żyje.

Do tragedii doszło w środę popołudniu na lotnisku Gatwick w North Terminal. Mężczyzna przyleciał samolotem linii easyJet razem z żoną i oboje potrzebowali asysty przy wyjściu z samolotu i przejściu przez londyńskie lotnisko. Żona otrzymała wsparcie dość szybko, a mężczyzna musiał zostać sam w samolocie, czekając na pomoc. Po długim oczekiwaniu, mężczyzna postanowił samodzielnie wydostać się z lotniska, co skończyło się jego śmiercią. Lotnisko Gatwick poinformowało, że dochodzenie jest w toku, ale podkreśla, że braki kadrowe nie odegrały żadnej roli w tym incydencie.

Tragiczna śmierć pasażera na lotnisku Gatwick

The Sun dotarł do źródła, które w następujący sposób opisało całe zdarzenie:

„Członek personelu przyszedł zabrać kobietę na lotnisko, ale mężczyzna został w samolocie. Pewnie nie chciał czekać na powrót pracownika, więc sam poszedł do terminalu. Podczas przemieszczania się po ruchomych schodach pasażer upadł, doznał poważnych obrażeń i zmarł. To tragiczny incydent, który nigdy nie powinien był mieć miejsca”.

Komentując sytuację na lotnisku Gatwick, źródło The Sun dodało, że w porcie obserwuje się „prawdziwy problem z trudnościami kadrowymi”, a to oznacza między innymi, że zdarza się, iż osoby niepełnosprawne muszą czekać godzinami na pomoc.

Z drugiej strony, lotnisko Gatwick twierdzi, że sytuacja nie ma nic wspólnego z niedoborem pracowników i jest to normalne, że personel pomaga wysiadać niepełnosprawnym pasażerom pojedynczo. Rzecznik lotniska, cytowany przez portal Metro, powiedział, że do tragicznego incydentu doszło w momencie, gdy pracownicy lotniska pomagali wysiąść trzem innym pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej i nie ma to związku z brakami kadrowymi.

Tragiczne wydarzenie skomentował także easyJet, wydając oświadczenie, w którym podkreśla, że członkowie załogi pokładowej udzielili stosownej pomocy pasażerowi, gdy czekał na ratowników medycznych.

Przypomnijmy, że do tragicznej śmierci niepełnosprawnego pasażera na lotnisku Gatwick doszło w momencie, gdy na lotniskach w całej Wielkiej Brytanii od wielu tygodni panuje chaos, spowodowany chronicznym niedoborem personelu. Pasażerowie, szczególnie w maju, musieli na wręcz masową skalę mierzyć się z gigantycznymi kolejkami na lotniskach, odwołanymi i opóźnionymi lotami, a także z komplikacjami dotyczącymi bagażu. Wszystko to z powodu zbyt małej liczby pracowników na lotniskach i w liniach lotniczych po pandemii.

Choć lotnisko Gatwick mocno podkreśla, że tragiczna śmierć pasażera nie miała związku z brakami kadrowymi, ekspert ds. podróży Paul Charles z The PC Agency, cytowany przez portal Metro, stwierdził, że i tak trzeba będzie zbadać i taką hipotezę.

