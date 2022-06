Bank Anglii po raz 5. podniósł stopy procentowe. O ile tym razem?

Fot. Getty

Bank Anglii ogłosił piątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Podano także najnowsze prognozy dotyczące inflacji w dalszych miesiącach 2022 roku.

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Anglii podniósł w czwartek stopy procentowe. Jest to piąta podwyżka z rzędu, licząc od grudnia zeszłego roku. O ile jest to generalnie zła wiadomość, należy zauważyć, że sprawdziły się na szczęście te mniej pesymistyczne przewidywania ekspertów.

Bank Anglii podniósł stopy procentowe

Przypomnijmy, że analitycy przewidywali, że stopy procentowe wzrosną o co najmniej 0,25 proc., a niektórzy mówili nawet o wzroście o 0,5 proc. Sprawdziło się jednak to pierwsze przewidywanie, co oznacza, że Bank Anglii podniósł stopy procentowe do 1,25 proc.

Zdaniem ekspertów piąta z rzędu podwyżka stóp procentowych sygnalizuje, że w przyszłości istnieje szansa na bardziej agresywne działania ze strony Banku Anglii, mające na celu wyhamowanie tempa wzrostu inflacji. Sky News podaje, że pojawiły się spekulacje, że polityka pieniężna w UK mogłaby stać się podobna do tej obserwowanej około 1994 roku, gdy stopy procentowe podniesiono o 0,75 proc. Jak na razie nie zdecydowano się jednak na tak drastyczne kroki.

Co dalej z inflacją w UK?

W czwartek Bank Anglii poinformował także o najnowszych prognozach dotyczących dalszych losów inflacji w UK. Aktualne przewidywania mówią o tym, że jesienią tego roku inflacja w UK sięgnie 11 proc. Przypomnijmy, że prognozy podane w zeszłym miesiącu były mniej pesymistyczne, ponieważ mówiły o 10-procentowej inflacji na koniec tego roku.

