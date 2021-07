Telford: 23-letni Polak miał zostać zamordowany przed restauracją

Nie żyje nasz rodak - policja potwierdza, że w Telford w niewyjaśnionych okolicznościach zginął 23-letni Polak. Dochodzenie znajduje się w toku. W tej sprawie aresztowano już sześć osób.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez West Mercia Police, w dniu 3 lipca 2021 roku w mieście Telford (hrabstwo Shropshire w Anglii, około 48 km na północny zachód od Birmingham) doszło do wydarzeń, w wyniku których zginął nasz rodak. 23-letni Polak miał odnieść śmiertelne obrażenia w wyniku wydarzeń, które są obecnie badane przez angielską policję. Do zdarzeń miało dojść przed jedną z restauracji w mieście, Polak miał zginąć przed lokalem zlokalizowanym konkretnie przy Holyhead Road, ale jeszcze wcześniej miał paść ofiarą ataku. Według lokalnego portalu "Birmingham Mail" miał on mieć miejsce w pobliżu placu zabaw dla dzieci w Millennium Village, tuż przy Ketley Road.

Nasz rodak mieszkający w Telford został zabity

Niestety, nie znamy żadnych dokładnych szczegółów dotyczących ani tego śledztwa, ani samych okoliczności tych tragicznych zdarzeń. Zgodnie z oficjalnymi informacjami w sumie funkcjonariusze West Mercia Police dokonali sześciu aresztowań w związku z tą sprawą. Potwierdzono, że dwie osoby zostały zwolnione za kaucją, dwie kolejne osoby zostały zwolnione bez postawienia zarzutów, a dwie inne osoby nadal pozostają w areszcie

Dodajmy także, że West Mercia Police apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie o kontakt pod numerem 101 i powołanie się na na numer referencyjny 44i z dnia 3 lipca 2021 roku lub poprzez formularz "Tell Us About" dostępny na ich oficjalnej stronie internetowej.

Co wydarzyło się przy Holyhead Road?

"Ze smutkiem chciałbym was poinformować, że dnia trzeciego lipca odszedł mój serdeczny przyjaciel Dawid. Został zaatakowany i niestety nie przeżył. [...] był bardzo barwną, uśmiechniętą osobą. Był bliski wielu osobą i zawsze z chęcią każdemu pomagał. Rozpoczynam tą zbiórkę aby pomóc rodzinie pokryć koszty pogrzebu i wspomóc ich w tej trudnej sytuacji. Bardzo byłbym wdzięczny za każdy datek w tej ciężkiej sytuacji" - to z kolei napisał Arkadiusz Bieniek, który na portalu GoFundMe ruszyła z akcją crowdfundingową, która ma na celu ufundowanie kosztów pochówki oraz pomoc rodzinie zmarłego.