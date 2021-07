Koszty życia w Londynie - ile imigrant z Polski wydaje w ciągu miesiąca? [WIDEO]

Ile wynoszą miesięczne wydatki pary z Polski mieszkającej w Londynie (druga strefa)? Na co wydaje się najwięcej, co pochłania największą część budżetu? Gdzie można szukać oszczędności?

Życie w Londynie tanie nie jest to, jak mawia klasyk, "oczywista oczywistość". Nie ma co się dziwić, wszak mamy do czynienia z miastem, którego średnie płace są najwyższe w Wielkiej Brytanii i bardzo konkurencyjne w stosunku do dowolnego miasta w Europie. Warto jednak dokładniej przyjrzeć się rachunkom i wydatkom z punktu widzenia polskiego imigranta. Dlaczego? Bo przygotowanie takiego bilansu może okazać się bardzo uświadamiające ("ja tyle wydaje na...???") i stać się pierwszym kroku ku lepszemu zarządzaniu własnym budżetem.

Ile kosztuje życie w Londynie (i dlaczego tak drogo)?

I tu z pomocą przychodzi Edyta, popularna polska vlogerka na Wyspie, która mieszka właśnie w Londynie. Ostatnio na jej kanale na YouTubie ukazał się filmik, w którym szczerze rozprawia się ze swoimi wydatkami. Na samym początku należy zaznaczyć, że jednoznacznie i ostatecznie nie da się odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ponieważ na koszty życia w Londynie wpływa mnóstwo, ale to mnóstwo różnych czynników, a każdy konkretny przeypadek może radykalnie się różnić od innego.

"Ile wydajemy w miesiącu jako para mieszkająca w Londynie? Realne podsumowanie miesięcznych kosztów życia w Londynie" - pisze w opisie Edyta w opisie swojego ostatniego filmiku. Ile wyszło na jej miesięcznym rachunku, na co wydaje najwięcej, ile płaci za czynsz - zapraszamy do oglądania!

Jak wyglądają miesięczne wydatki imigranta z Polski?

No i jak, zaskoczeni? Dużo czy mało? Czy i Wasze rachunki wyglądają podobnie? Ile Wy wydajecie miesięcznie mieszkając w Londynie albo innym mieście w UK? Czekamy na Wasze komentarze na naszym profilu na FB!

