Dziś ogłoszenie ws. zakończenia lockdownu. Oto 5 rzeczy, które mogą się zmienić 19 lipca w Anglii

Co się zmieni 19 lipca?

Fot. Getty

Dziś premier Boris Johnson ogłosi rządową decyzję w sprawie zakończenia lockdownu w Anglii. Oto pięć rzeczy, które mogą się zmienić 19 lipca - o ile lockdown skończy się zgodnie z planem.

Dziś po południu, około godziny 17 czasu londyńskiego, na Downing Street odbędzie się konferencja prasowa, podczas której premier Boris Johnson ma ogłosić szczegóły, dotyczące ostatniego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii. Według rządowej zapowiedzi, zakończenie lockdownu powinno nastąpić 19 lipca 2021. Oto pięć zasad, które mogą się zmienić już za dwa tygodnie.

Koniec lockdownu w Anglii. Pięć zasad, które mogą ulec zmianie

Zakończenie lockdownu w Anglii pierwotnie miało nastąpić 21 czerwca 2021, jednak rząd przesunął termin o cztery tygodnie z powodu niepokojącej sytuacji związanej z wariantem Delta. Dziś rząd powinien ostatecznie potwierdzić datę zakończenia lockdownu w Anglii oraz podać szczegóły, dotyczące tego, jakie konkretnie ograniczenia zostaną zniesione, a które restrykcje będą obowiązywać nadal.

Według wstępnych medialnych doniesień na podstawie dotychczasowych wypowiedzi angielskich ministrów, zmiany 19 lipca mogą dotyczyć przede wszystkim następujących kwestii:

1. Koniec dystansu społecznego

Według „Sunday Times” 19 lipca w Anglii przestanie obowiązywać zasada dystansu społecznego, zgodnie z którą należy zachowywać metrowy odstęp od osób, z którymi się nie mieszka lub nie tworzy support bubble. Za dwa tygodnie wymóg ten ma zostać całkowicie zniesiony, co w praktyce umożliwi między innymi swobodniejszą organizację wydarzeń z dużą publicznością czy imprez okolicznościowych takich jak wesela.

2. Maseczki ochronne przestaną być obowiązkowe

Kolejna prawdopodobna zmiana ma dotyczyć obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos w pomieszczeniach, gdzie zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe czy w transporcie publicznym. W rozmowie ze „Sky News” minister ds. mieszkalnictwa, Robert Jenrick, powiedział: „przejdziemy do fazy, w której noszenie maseczek będzie kwestią osobistego wyboru”. Minister przyznał równocześnie, że nie planuje nosić maseczek, gdy przestaną już być obowiązkowe. Z drugiej strony, prof. Adam Finn z rządowej komisji Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) zaleca, aby noszenie maseczek ochronnych obowiązywało „bezterminowo”.

3. Koniec ograniczeń związanych ze skanowaniem kodów QR

Boris Johnson może również ogłosić zniesienie konieczności skanowania kodów QR przy wejściu do barów, restauracji czy jakichkolwiek innych miejsc na terenie Anglii. Przypomnijmy, że obecnie w wielu miejscach istnieje obowiązek skanowania kodów QR, zawierających dane gości, w celu kontrolowania czy w danym lokalu pojawił się ktoś z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ograniczenia te powodują jednak znaczny chaos, związany między innymi z częstym wysyłaniem personelu na kwarantannę, co jest bardzo kłopotliwe dla firm z branży gastronomicznej.

4. Wakacje dla w pełni zaszczepionych

Kolejna zmiana rozważana przez rząd, o której w ostatnim czasie było bardzo głośno w Anglii, dotyczy złagodzenia zasad podróży zagranicznych dla osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Obecnie system sygnalizacji świetlnej (zawierający listy zieloną, bursztynową i czerwoną) nie przewiduje żadnych ulg dla osób zaszczepionych czy dla ozdrowieńców. Jednak w wielu krajach Europy - w tym w Polsce - ulgi takie obowiązują.

Zmiany rozważane przez władze Anglii dotyczą podróży z państw wpisanych na listę amber (obecnie na tej liście wciąż znajduje się Polska) i mogłyby polegać na tym, że osoby w pełni zaszczepione byłyby zwolnione z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Anglii. Zwolnienie nie dotyczyłoby jednak prawdopodobnie ani ozdrowieńców, ani przyjazdów z terytoriów wpisanych na czerwoną listę. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze jednak podjęta.

5. Częściowy koniec nakazu samoizolacji dla „bliskich kontaktów”

Wśród najważniejszych zmian, które mogą nastąpić w Anglii 19 lipca, wraz z zakończeniem lockdownu, wymienia się także kwestie związane z aktualnie obowiązującym nakazem samoizolacji w stosunku do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Według wstępnych medialnych spekulacji, z nakazu mogłyby zostać zwolnione osoby w pełni zaszczepione.