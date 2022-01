Te grupy zawodowe w UK charakteryzują się najwyższym i najniższym poziomem wyszczepienia

Fot. Getty

Które grupy zawodowe w UK charakteryzują się najwyższym, a które najniższym poziomem wyszczepienia? Eksperci the Office for National Statistics przedstawili właśnie najnowsze dane.

Najnowsze statystyki pokazują, że wśród grup zawodowych, w których pracownicy mają ze sobą stosunkowo bliski kontakt, najmniej zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest dekarzy, kosmetyczek i pracowników barów. Dane pokazują, że 20,8 proc. dekarzy i kafelkarzy w Anglii w wieku od 18 do 64 lat nie otrzymało żadnej dawki szczepionki. Podobnie sytuacja przedstawia się wśród specjalistów tzw. medycyny niekonwencjonalnej, gdzie osób niezaszczepionych jest 20,9 proc. i wśród kosmetyczek, z których szczepieniu nie poddało się 19,5 proc. Jeśli chodzi o inne grupy zawodowe, które wymagają pracy w bezpośredniej bliskości fizycznej z innymi współpracownikami, a które charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem wyszczepienia, to są to pracownicy telesprzedaży (17,2 proc. osób niezaszczepionych), pracownicy barów (16,5 osób niezaszczepionych) i robotnicy drogowi (16,1 proc. osób niezaszczepionych).

Dotychczas w Wielkiej Brytanii podano 138 mln dawek szczepionki, z czego podwójną dawką zaszczepionych jest 48,3 mln ludzi, czyli 71,8 proc. społeczeństwa. Publikując najnowsze dane, ONS po raz pierwszy spróbował oszacować poziom wyszczepienia wśród wszystkich pracujących dorosłych w Anglii w wieku poniżej 65 lat. Eksperci skupili się też na zawodach, w których pracownicy mają ze sobą bliski kontakt, to znaczy znajdują się od siebie na wyciągnięcie ręki. Jeśli chodzi o kolejne grupy zawodowe, to wśród murarzy osób niezaszczepionych jest 15,7 proc., wśród ochroniarzy – 14,9 proc., wśród fryzjerów – 14,6 proc., wśród szefów kuchni – 11,5 proc., wśród pracowników opieki i opiekunów domowych – 10,3 proc., a wśród sklepikarzy – 10 proc. Z kolei najwyższy poziom wyszczepienia notowany jest wśród dyrektorów szkół (niezaszczepionych jest tylko 1,9 proc. osób), lekarzy rodzinnych (niezaszczepionych jest 2,4 proc. osób), weterynarzy (niezaszczepionych jest 3 proc. osób) i policjantów (niezaszczepionych jest 3,3 proc. osób).

Within occupation groups, there was large variation in vaccination coverage between occupations.



Within the health professionals group, 90.5% of specialist medical practitioners had received three vaccines, compared to 66.4% of therapy professionals not elsewhere classified.