Wzrosną ceny piwa. Puby zamierzają podnieść je o dodatkowe 50p

Właściciele pubów mówią, że ceny alkoholu będą musiały wzrosnąć, gdyż wciąż zwiększają się koszty prowadzenia lokali. Miłośnicy piwa za pintę tego trunku będą musieli zapłacić o 50p więcej niż dotychczas.

Mieszkańcy Wysp w tym roku będą musieli zmierzyć się nie tylko ze wzrostem cen podstawowych produktów, rachunków za energię, ale także większym kosztem piwa w pubie. Właściciele lokali już mówią o podwyżkach cen serwowanego alkoholu.

Wzrosną ceny piwa

Właściciele pubów mówią, że lokale cierpią z powodu niskiej frekwencji i rosnących kosztów działalności. Prezes City Pub Company, Clive Watson powiedział w programie BBC Today, że koszt jednego piwa wzrośnie o 40 do 50 pensów w Londynie. Watson powiedział także, że puby zmagają się z problemami kadrowymi i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Mężczyzna dodał, że jeden z dostawców powiedział mu, że podniesie ceny o 7 proc.

- Pierwszy tydzień stycznia był dość brutalny, szczerze mówiąc, i był bardzo, bardzo cichy, nawet jak na normalny styczeń. Sprzedaż prawie nie istnieje – powiedział z goryczą Watson.

Koszt piwa w UK

Średni koszt piwa w Wielkiej Brytanii wynosi 4,07 funta, zgodnie z danymi opublikowanymi przez British Beer and Pub Association. Londyńczycy płacą średnio 4,84 funta, ale koszt pinty piwa w wielu pubach w stolicy wynosi obecnie ponad 6 funtów.

Jednym z najgłośniejszych krytyków podatku płaconego przez puby jest Tim Martin, założyciel sieci Wetherspoons.

Wetherspoons we wrześniu ubiegłego roku obniżyło ceny alkoholu i żywności o 7,5% na jeden dzień, aby zaprotestować przeciwko wysokim stawkom VAT. Puby zwykle płacą 20 proc. VAT, ale dzięki cięciom rządowym pomagającym sektorowi przetrwać pandemię płaciły 5 proc., jednak 5-procentowa stawka wzrosła do 12,5 proc. na koniec września 2021 r., a w tym roku wróci do 20 proc.

Tim Martin, chce, by stawka podatkowa została utrzymana na poziomie 5 proc., aby utrzymać puby na powierzchni, dlatego obniżył ceny w swoich pubach, aby to podkreślić.

Martin podkreślił, że puby cierpią z powodu konkurencji ze strony supermarketów sprzedających alkohol. Supermarkety nie płacą podatku VAT od żywności, co pomaga im sprzedawać alkohol po obniżonych cenach.