W których supermarketach maseczki nadal mogą być wymagane po wycofaniu Planu B w Anglii?

Fot. Getty

Pomimo wycofania Planu B w Anglii, niektóre supermarkety zdecydowały się na częściowe utrzymanie dotychczasowych środków bezpieczeństwa. W których sieciach zakrywanie ust i nosa nadal może być wymagane, a w których postawiono na wolność wyboru klientów?

Od czwartku 27 stycznia w Anglii nie obowiązuje już prawny obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, takich jak szkoły, sklepy czy środki transportu. Jednak zgodnie z zamysłem rządy, poszczególne firmy i instytucje mogą pozostawić u siebie wymóg zakrywania ust i nosa – co stało się na przykład w przypadku środków transportu miejskiego w Londynie.

Jak wyglądają aktualne wytyczne poszczególnych supermarketów w kwestii noszenia maseczek podczas zakupów? Poniżej przedstawiamy najnowsze ustalenia.

W których supermarketach maseczki nadal są wymagane?

Maseczki - Aldi

Sieć supermarketów Aldi nie ogłosiła jeszcze, jaką politykę wobec masek obierze tym razem. Najprawdopodobniej Aldi będzie kierować się zaleceniami British Retail Consortium, czyli postawi na zachęcanie klientów do noszenia maseczek, ale jako takiego obowiązku dla klientów nie będzie – choć pracownicy najprawdopodobniej będą musieli zakrywać usta i nos. Podobne rozwiązanie sieć Aldi przyjęła poprzednim razem, gdy nakaz noszenia maseczek zniesiono w Anglii w lipcu 2021.

Maseczki - Asda

Jak na razie Asda również nie potwierdziła swojej polityki maseczkowej po zniesieniu Planu B, jednak w lipcu 2021 roku przyjęła rozwiązanie takie, jak Aldi – stawiając na wolność wyboru i jednocześnie zachęcając klientów do zakrywania twarzy. Oczekuje się, że tym razem będzie podobnie.

Maseczki - Lidl

Lidl będzie postępować zgodnie z radą British Retail Consortium, co oznacza, że maseczki będą zalecane, ale nie będą obowiązkowe dla klientów. Jednocześnie Lidl apeluje do klientów, by szanowali decyzje maseczkowe innych.

Maseczki - Morrisons

Rzecznik Morrisons w rozmowie z magazynem ChronicleLive poinformował, że po zniesieniu Planu B sieć będzie kierowała się aktualnymi wytycznymi rządu. Oznacza to, że klienci będą zachęcani do rozważnej oceny sytuacji i do noszenia maseczek szczególnie, gdy w sklepie jest więcej osób, ale obowiązkowych maseczek w Morrisons nie będzie.

Maseczki – Tesco

Podobną politykę w kwestii maseczek najprawdopodobniej wybierze Tesco. Oznacza to, że w sklepach tej sieci należy się spodziewać zachęt do zakrywania ust i nosa, jednak noszenie maseczek nie będzie wymagane i pozostanie w zakresie indywidualnych decyzji klientów.

Maseczki - Sainsbury'ego

Nieco większy nacisk na utrzymanie dotychczasowych zasad zasugerowała sieć supermarketów Sainsbury’s, która poinformowała, że pomimo zniesienia Planu B, zachowa dotychczasowe środki bezpieczeństwa, takie jak ekrany ochronne, środki odkażające, a także maseczki. Choć w komunikacie nie ma mowy o obowiązkowych maseczkach, w sklepach tej sieci można spodziewać się większej presji co do zakrywania ust i nosa.

Rzecznik Sainsbury’s powiedział w rozmowie z ChronicleLive: „Bezpieczeństwo pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Od czwartku prosimy naszych klientów i współpracowników w Anglii, aby nadal nosili maseczki w naszych sklepach, jeśli są w stanie. W Szkocji i Walii maseczki pozostają obowiązkowe dla osób, które mogą je nosić w naszych sklepach, zgodnie z najnowszymi ograniczeniami rządowymi. Nadal stosujemy szereg środków bezpieczeństwa we wszystkich naszych sklepach, w tym ekrany i stacje odkażające”.