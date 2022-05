Tanie linie lotnicze oferują 1000 funtów bonusu, żeby zachęcić personel do pracy w wakacje

Fot. Getty

W związku z brakami kadrowymi, tanie linie lotnicze easyJet pilnie poszukują personelu. Przewoźnik ma oferować 1000 funtów bonusu na zachętę - zarówno nowym, jak i starym pracownikom - żeby tylko utrzymać ich przez wakacje.

Linie lotnicze na całym świecie przygotowują się na pracowite lato - pierwsze normalne wakacje po dwóch sezonach przerwy. Główny problem, z jakim przewoźnicy muszą się zmierzyć, to niedobór personelu oraz zatrzymanie u siebie dotychczasowych pracowników. W związku z tym wiele linii prowadzi obecnie wzmożone poszukiwania dodatkowych rąk do pracy, a także intensywne szkolenia dla już zrekrutowanych osób. Niektóre firmy uciekają się nawet do zachęt finansowych.

Linie lotnicze walczą o pracowników

Jedną z linii, która usilnie zabiega o obecnych i przyszłym pracowników jest easyJet. Według BBC, przewoźnik ma oferować każdemu nowemu oraz staremu członkowi personelu pokładowego premię w wysokości 1000 funtów. Jest jednak mały haczyk. Premia zostanie przyznana dopiero pod koniec lata, po najgorętszym okresie wakacyjnym. W ten sposób easyJet chce nie tylko zachęcić nowych pracowników do podjęcia pracy, ale także próbuje zatrzymać u siebie dotychczasowych pracowników - przynajmniej do końca wakacji.

EasyJet to nie jedyne linie, które stosują finansowe zachęty. W kwietniu brytyjskie media obiegła informacja, że premię - również w wysokości 1000 funtów - nowym pracownikom oferują linie British Airways. W ostatnich tygodnia zarówno easyJet, jak i British Airways odwołały już setki lotów właśnie z powodu braków kadrowych, które dodatkowo zostały spotęgowane zachorowaniami wśród personelu.

Przypomnijmy, że obserwowany obecnie problem z niedoborem pracowników zarówno w liniach lotniczych, jak i na lotniskach jest związany z gwałtownym wzrostem popytu na podróże lotnicze. Wzrost ten jest z kolei podyktowany wycofaniem restrykcji pandemicznych, które wcześniej doprowadziły do redukcji etatów w liniach lotniczych i na lotniskach.

Porty i przewoźnicy, którzy wcześniej z powodu pandemii zwolnili część personelu, teraz mają problem, aby przeprowadzić wystarczająco szybką i skuteczną rekrutację. Dodatkową trudnością jest konieczność sprawnego przeprowadzenia dość czasochłonnych szkoleń dla nowych pracowników, zanim będą oni mogli podjąć się pełnienia obowiązków służbowych.