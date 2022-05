Ranking: Najlepsze (i najgorsze) lotniska w UK. Skąd warto, a skąd lepiej nie latać w 2022 roku?

Fot. Getty

Myślisz o podróży zagranicznej w te wakacje? Sprawdź koniecznie najnowszy rankingi i dowiedz się, które brytyjskie lotniska uznano za najlepsze, a które za najgorsze dla podróżnych. Co ciekawe, Manchester wcale nie wylądował na samym końcu stawki…

W ostatnim czasie lotniska w Wielkiej Brytanii przeżywają nadal ciężkie chwile - mimo, że ograniczenia pandemiczne zniknęły. Teraz, w związku ze znaczącym wzrostem liczby podróżnych, pojawiły się jednak nowe problemy, z którymi wiele lotnisk sobie nie radzi - z powodu zbyt małej liczby personelu zarówno w portach, jak i w poszczególnych liniach lotniczych.

Podróżni od miesięcy donoszą lotach odwoływanych na ostatnią chwilę, problemach z kontrolą bezpieczeństwa i kontrolą paszportową oraz związanych z tym gigantycznych kolejkach, ciągnących się czasem nawet na zewnątrz terminali… To wszystko może nieco zniechęcić do podróży samolotem, jednak latanie to wciąż często najszybszy i najprostszy sposób wyjazdu zagranicznego z UK - szczególnie, gdy wybieramy się dalej niż do sąsiednich krajów, takich jak Francja czy Irlandia.

W związku z dużym stresem, jaki mogą teraz przeżywać osoby podróżujące samolotami z Wysp, magazyn Daily Telegraph opracował niedawno ranking najlepszych (i najgorszych) portów lotniczych w Wielkiej Brytanii w 2022 roku. W zestawieniu wzięto pod uwagę 16 najbardziej ruchliwych brytyjskich lotnisk i oceniono je pod kątem wielu czynników - od prawdopodobieństwa idwołanych i opóźnionych lotów, przez koszty dojazdu do lotniska i dostęp do Wi-Fi, aż po infrastrukturę hotelarską oraz architekturę.

Najlepsze lotniska w Wielkiej Brytanii

Na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych lotnisk w Wielkiej Brytanii pojawiło się lotnisko London City. Choć jest to port obsługujący znacznie mniej tras niż na przykład Heathrow czy Manchester, to z tymi dużymi lotniskami wygrywa pod wieloma względami. Przede wszystkim, aż 90 proc. przylotów odbywa się na czas. Dodatkowo, na tym lotnisku z łatwością znajdziemy gniazdka z prądem, pozwalające podładować telefon, laptop czy tablet.

Drugie miejsce zajęło lotnisko London Gatwick, które okazuje się mieć bardzo szeroką ofertę lotów w różne strony świata. Dodatkowo, wokół tego lotniska znajduje się spora liczba hoteli. Na trzecim miejscu ex aequo pojawiły się lotniska London Heathrow i Newcastle. Heathrow doceniono przede wszystkim za piękną architekturę, natomiast Newcastle okazuje się mieć bardzo tanie połączenia między lotniskiem a centrum miasta.

Wśród rozpatrywanych najbardziej ruchliwych brytyjskich lotnisk, na samym końcu zestawienia pojawiły się lotniska Bristol i Leeds Bradford, które ex aequo zajęły ostatnie miejsce. W Bristolu jako największy minus podano wysokie koszty dojazdu do lotniska, natomiast w Leeds Bradford problemem okazała się duża liczna odwołanych lotów.

Na wspólnym ostatnim miejscu są Bristol i Leeds Bradford. Ten pierwszy ma wygórowaną opłatę za dowóz w wysokości 7 funtów (tak jak w przypadku pieniędzy, które trzeba zapłacić dosłownie tylko po to, aby podwieźć kogoś na lotnisko). Jeśli chodzi o Leeds Bradford, to miejsce to wypadło słabo ze względu na liczbę odwołanych lotów; ponad 2% wszystkich wyjazdów zostało w ubiegłym roku zlikwidowane.

Cały ranking najlepszych (i najgorszych) lotnisk w Wielkiej Brytanii wygląda następująco:

London City Gatwick London Heathrow / Newcastle East Midlands London Luton Birmingham Liverpool Edinburgh Aberdeen Manchester London Stansted Glasgow Belfast International Bristol / Leeds Bradford.