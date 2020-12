Tajemniczy monolit pojawił się w Wielkiej Brytanii na plaży Isle of Wight

W niedzielę na plaży na wyspie Wight pojawił się tajemniczy lustrzany monolit, podobny do tego, który wcześniej znaleziono w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Rumunii. Nie wiadomo, co oznacza, czy jest nawiązaniem do filmu Stanley'a Kubricka „2001: Odyseja kosmiczna”, czy może jest instalacją artystyczną.

Mieszkająca na Isle of Wight Alexia Fishwick jako pierwsza zobaczyła niezwykły monolit, który pojawił się w niedzielę na plaży na wyspie. Kobieta była akurat na spacerze, gdy odkryła tajemniczą konstrukcję, którą opisała jako „naprawdę magiczną”.

Tajemniczy monolit na Isle of Wight

Monolit, który pod koniec listopada pojawił się na pustyni w Utah, a następnie w Rumunii, teraz zaskoczył swoją obecnością mieszkańców wyspy Wight. Jak powiedziała Alexia Fishwick:

- Czytałam o jednym w Utah, a później w Rumunii, więc byłam świadoma jego znaczenia. Wiele osób po prostu go nie zauważyło.

Gdy Brytyjka zamieściła zdjęcia monolitu na Twitterze, ludzie myśleli, że są spreparowane w Photoshopie. Z kolei Lee Peckham, prawnik mieszkający na wyspie powiedział:

- Widziałem to i zastanawiałem się, co to takiego. Wydawało mi się raczej dziwną rzeczą na plaży. Zastanawiam się, kto go tam umieścił i dlaczego.

Monolit na wyspie Wight mierzy 2,2 metra wysokości i 0,6 metra szerokości.

Monolit w Utah

Jako pierwszy monolit pojawił się na pustyni w Utah. Znalazła go tam lotnicza ekipa wydziału bezpieczeństwa publicznego, która asystowała pracownikom departamentu dzikiej przyrody liczącym muflony kanadyjskie w południowo-wschodniej części stanu.

Dostrzegli oni między wulkanicznymi skałami nietypowy i błyszczący w słońcu metalowy obiekt. Pilot, Bret Hutchings powiedział:

- Żartowaliśmy sobie, że jak któryś z nas zniknie, to reszta ma wiać. Widać było, że ktoś go tam wbudował, a nie po prostu zrzucił. Zastanawialiśmy się, czy może NASA coś tam wetknęło, aby odbijało sygnał z satelit. (…) Stwierdziłem, że to jakiś nowofalowy artysta, albo wieli fan filmu Stanleya Kubricka.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV#KSLTV#Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

Monolit w Rumunii

Po jakimś czasie jednak monolit zniknął z pustyni w Utah i pojawił się w Europie, w Rumunii. Konkretnie w Batca Doamnei w północno-wschodnim okręgu Neamt, co skomentowały nawet władze Rumunii. Swoje niezadowolenie z pojawienia się konstrukcji wyraziło rumuńskie Ministerstwo Kultury stwierdzając, że nikt nie zapytał o pozwolenie na jego postawienie.

Nadal nie wiadomo, w jakim celu monolit pojawił się zarówno na pustyni w Utah, w Rumunii, a teraz na wyspie Wight. Nie wiadomo też, czy w Rumunii pojawił się ten sam obiekt, który zniknął wcześniej z pustyni w Utah.