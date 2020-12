Uwaga na oszustów w sieci! Na celowniku są klienci Royal Mail i DPD

Fot. Getty

Oszuści w UK będą chcieli „jak najlepiej” wykorzystać gorący, przedświąteczny okres, a także zwiększony w tym roku popyt na zakupy online. Policja Hertfordshire ostrzega, że otrzymała już kilka powiadomień o próbie zdalnego wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy przez oszustów podszywających się pod Royal Mail i kuriera DPD.

Wiele wskazuje na to, że oszuści rozpoczęli właśnie wzmożoną działalność w sieci w celu wyłudzenia od nas wrażliwych danych osobowych i pieniędzy. Policja Hertfordshire otrzymała już szereg powiadomień o próbie wyłudzenia pieniędzy przez oszustów podszywających się pod pocztę królewską Royal Mail i znanego międzynarodowego kuriera DPD. Osoby, które zgłosiły problem wyznały, że otrzymały na skrzynkę mailową informację o tym, że kurier Royal Mail lub DPD nie zastał w ich w domu, z dołączoną prośbą o ustalenie nowego terminu dostawy. By jednak taki termin wskazać, osoby będące na celowniku oszustów miały podać swoje wrażliwe dane (pełne imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i numer telefonu komórkowego), a następnie miały one przejść na kolejną stronę, gdzie wymagane było podanie danych do karty kredytowej. Strona, na którą przekierowywał link z maila, był łudząco podobny do witryn Royal Mail i DPD, w związku z czym wiele osób z łatwością mogłoby się na to nabrać.

Policja brytyjska ostrzega przed oszustami

W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat prób wyłudzenia pieniędzy online, policja w wielu regionach kraju poprosi mieszkańców UK o szczególną ostrożność. - Tego rodzaju oszustwa są bardzo przekonujące w związku z tym, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wiele osób robi zakupy w internecie i czeka na dostarczenie zamówień. Jednak ważne jest, aby sprawdzać szczegóły [zamówień] we wszelkich otrzymywanych wiadomościach i upewniać się, że dotyczą one rzeczywiście zamówionych przedmiotów. Czy wiadomość zawiera twoje imię i nazwisko, czy tylko adres e-mail? Czy zawiera ona wzmiankę o towarze lub firmie, u której zamówiłeś produkty? W razie wątpliwości nie klikaj w link i skontaktuj się ze bezpośrednio sprzedawcą, za pośrednictwem jego witryny internetowej. Prosimy, pomóż nam podnosić świadomość i rozmawiaj o [zagrożeniach] z przyjaciółmi czy rodziną, a zwłaszcza z najbardziej podatnymi na oszustwo osobami starszymi – zaapelował detektyw Rob Buns z Policji Hertfordshire, odpowiedzialny m.in. za walkę z przestępczością w sieci.

