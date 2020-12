Najkrótszy dzień roku i najdłuższa noc. Kiedy wypada przesilenie zimowe w UK i w Polsce?

Fot. Getty

Kiedy wypada najkrótszy dzień roku i najdłuższa noc? Sprawdź, jaka jest data przesilenia zimowego i czy w UK jest to ten sam termin, co w Polsce.

Najkrótszy dzień roku i najdłuższa noc to zjawisko astronomiczne zwane przesileniem zimowym lub inaczej przesileniem grudniowym. Przesilenie zimowe jest to wydarzenie z kalendarza roku słonecznego, gdy Słońce znajduje się w zenicie w zwrotniku Koziorożca. Gdy na jednej półkuli ziemskiej występuje najkrótszy dzień roku, to na drugiej półkuli dzień jest najdłuższy.

Kiedy jest najkrótszy dzień roku?

Data najkrótszego dnia w roku i najdłuższej nocy jest inna na każdej z obu półkul Ziemi i jest również ruchoma, ze względu na różnice w długości roku słonecznego i roku kalendarzowego, a także związane z tym stosowanie lat przestępnych. Na półkuli północnej, na której położona jest cała Europa, w tym oczywiście Wielka Brytania i Polska, data przesilenia zimowego wypada 21 lub 22 grudnia.

W 2020 roku najkrótszy dzień roku będzie 21 grudnia. Z kolei na półkuli południowej, gdzie znajduje się na przykład Australia i Nowa Zelandia, przesilenie zimowe występuje wtedy, gdy na półkuli północnej jest przesilenie letnie, czyli 20 lub 21 czerwca (w 2021 roku będzie to 21 czerwca).

Przesilenie zimowe w wierzeniach

W związku z tym, że od przesilenia zimowego dzień staje się coraz dłuższy, w tradycyjnych wierzeniach ludów zamieszkujących półkulę północną, przesilenie grudniowe łączono z kultem słonecznym, świętując „odrodzenie się Słońca”, zwycięstwo światła nad ciemnością. W kulturze słowiańskiej z końcem grudnia celebrowano Święto Godowe, a w kulturze starożytnego Rzymu obchodzono Saturnalia. Z przesileniem zimowym związana jest również data Bożego Narodzenia, ponieważ według kalendarza juliańskiego na początku naszej ery przesilenie zimowe wypadało 25 grudnia i wtedy właśnie ustanowiono chrześcijańską Gwiazdkę.