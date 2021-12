Ta dziewczynka może iść na emeryturę w wieku 15 lat. Jej firma zarabia 105 000 funtów miesięcznie

fot. Instagram

Dziewczynka, która nadal chodzi do szkoły podstawowej, założyła firmę z zabawkami przy wsparciu swojej mamy. W ubiegłym miesiącu jej biznes przyniósł 105 000 funtów dochodu, co czyni z niej jedną z najlepiej zarabiających młodych osób.

Emerytura w wieku 15 lat

10-letnia Pixie przy takich zarobkach, jak obecnie, może iść na emeryturę w wieku 15 lat, jak twierdzi jej mama. Z kolei matka w imieniu swojej córki jeszcze w 2011 roku założyła markę akcesoriów do włosów, jak kokardki, opaski na głowę, klipsy, która także świetnie prosperuje. Szacuje się jednak, że obie firmy w ciągu następnej dekady wygenerują dochód w wysokości 21 milionów dolarów.

Co ciekawe matka dziewczynki powiedziała, że umożliwiła jej założenie biznesu, aby Pixie „mogła przejść na emeryturę w wieku 15 lat”, jeśli będzie tego chciała. Kobieta uważa jednak, że jest to mało prawdopodobne biorąc pod uwagę zapał córki do rozkręcania biznesu.

Duch przedsiębiorczości

Jak mówi mama Pixie:

- Najbardziej ekscytującą rzeczą jest dla mnie duch przedsiębiorczości, który ma w tak młodym wieku. Nigdy tego nie miałam, chociaż wmawiano mi, że muszę odnieść sukces. Kiedy miałam 14 lat, dostałam pracę w McDonald’s, bo tak robiło się za moich czasów. Wydaje mi się, że dla mnie najważniejszą rzeczą jest jej motywacja jako przedsiębiorcy. Tak, umożliwiłam to, ale ona nadal to prowadzi, co jest dla mnie satysfakcjonującą częścią tego wszystkiego.