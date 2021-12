Jaka choinka na święta – żywa czy sztuczna? Zobacz listę wad i zalet obu opcji

Fot. Getty

Jaką choinkę wybrać na święta Bożego Narodzenia? Lepiej kupić sztuczne czy żywe drzewko? Przedstawiamy najważniejsze wady i zalety każdej z tych opcji.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi czas przystrajania domów tradycyjnymi świątecznymi ozdobami, takimi jak lampki, lampiony, stroiki, świeczniki i wszelkie inne drobiazgi jakie tylko przyjdą nam go głowy. Jednym z głównych symboli Gwiazdki niewątpliwie jest choinka.

Jaką choinkę wybrać – żywą czy sztuczną?

Wybór choinki nigdy nie jest łatwy, ponieważ wymaga rozwiązania tak naprawdę wielu dylematów – od wysokości świątecznego drzewka, przez jego szerokość, gęstość, a po najbardziej podstawowe pytanie: choinka żywa czy sztuczna… Jakie są wady i zalety każdej z choinkowych opcji?

Nie jest to prosta sprawa, ponieważ można ją rozpatrywać z co najmniej kilku perspektyw, jak na przykład z perspektywy ekologii, walorów estetycznych, koncepcji wystroju wnętrza czy wygody użytkowania. Każdy rozwiąż więc ten dylemat według własnych prywatnych odpowiedzi na bardziej szczegółowe kwestie estetyczne, praktyczne, a nawet etyczne. Poniżej wymienimy podstawowe zalety i wady zarówno żywej, jak i sztucznej choinki.

Wady i zalety żywej choinki

Wśród najważniejszych zalet żywej choinki wymienia się przede wszystkim niepowtarzalny klimat, urok, piękny naturalny zapach, świeży wygląd – a więc przede wszystkim walory estetyczne. Istnieje jednak również walor ekologiczny, o ile kupimy drzewko na sprawdzonej farmie. Na takich farmach choinki hodowane są na terenie przeznaczonym specjalnie pod tę konkretną uprawę. Na miejscu każdego wyciętego drzewka powinno więc pojawić się kolejne. Warto więc przed zakupem zorientować się, skąd pochodzi kupowana przez nas choinka – czy jest to źródło legalne i proekologiczne.

Główną wadą żywych choinek są opadające igły, które trzeba regularnie sprzątać. Drugą podstawową wadą żywej choinki jest jej jednorazowość – raz użytego drzewka nie udekorujemy w salonie za rok, będzie nam potrzebne nowe. Nawet jeśli kupimy choinkę w doniczce, to jej dalszy żywot będzie zależał do przesadzenia jej po jakimś czasie do ziemi w ogródki.

Wady i zalety sztucznej choinki

Walory estetyczne sztucznej choinki w głównej mierze zależą od jakości drzewka, jakie kupimy. Lepsza jakość oznacza ładniejszą kolorystykę choinki, a także lepiej rozmieszczone i bardziej „puszyste” gałęzie. Dodatkową zaletą sztucznych choinek jest to, że obecnie na rynku dostępny jest spory wybór różnych „modeli”. Walorem ekologicznym jest tu możliwość wielokrotnego użytku raz nabytej choinki. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że po paru latach drzewko może nie wyglądać już tak atrakcyjnie, jak na początku. Niestety, sztuczne tworzywa, z jakich najczęściej wykonywane są sztuczne choinki, mogą rozkładać się nawet przez kilkaset lat.

Wady sztucznego drzewka głównie sprowadzają się do tego, że nie jest to drzewko żywe – a więc nie ma naturalnego leśnego zapachu, nie wygląda na świeże (zazwyczaj dość wyraźnie widać, czy choinka jest żywa, czy sztuczna), a co za tym idzie – urok i klimat otaczający sztuczną choinkę może mieć nieporównywalnie mniejszą moc, niże w przypadku żywego drzewka (choć tutaj też wiele zależy od ewentualnej jakości sztucznej choinki).

Jak widać, wybór choinki nie należy do najprostszych, a ostateczna decyzja będzie zależała od wielu szczegółów, które po drodze trzeba rozważyć. Warto jednak przemyśleć swój wybór, by ten ważny symbol tworzący domową atmosferę świąt, był dla nas powodem do radości, a nie zawodu.