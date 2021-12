Czy trudno dziś znaleźć pracę w UK? Połowa Brytyjczyków sądzi, że... raczej łatwo

Fot. Getty

Brytyjczycy są w większości przekonani, że obecnie w Wielkiej Brytanii bardzo łatwo znaleźć pracę. Czy mamy już do czynienia z „rynkiem pracownika” w UK?

W ostatnim kwartale odnotowano rekordową liczbę wakatów i ogłoszeń o pracę na Wyspach. Brytyjscy pracodawcy w niektórych sektorach niemal dosłownie walczą o pracowników. W związku z tą sytuacją YouGov przeprowadził sondaż, dotyczący tego, jak aktualnie Brytyjczycy oceniają stopnień trudności w poszukiwaniu pracy w UK.

Czy trudno dziś znaleźć pracę w UK?

Jak się okazuje, w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastawienie Brytyjczyków do kwestii szukania pracy znacznie się zmieniło. Jeszcze w marcu tego roku społeczne nastroje były zupełnie inne niż teraz – na początku wiosny zaledwie 11 proc. badanych było przekonanych, że łatwo jest znaleźć pracę w UK, natomiast aż 81 proc. badanych sądziło, że znalezienie pracy to trudne zadanie.

Z kolei według najnowszego sondażu około połowa Brytyjczyków (49 proc.) jest zdania, że o pracę w UK jest dziś generalnie łatwo, podczas gdy przeciwnego zdania jest obecnie tylko 29 proc. badanych. Co ciekawe, analizy YouGov pokazują, że nastroje dotyczące perspektywy pracowników na brytyjskim rynku pracy, są obecnie bardziej pozytywne niż przed pandemią. Na początku lutego 2020 39 proc. badanych sądziło, że znalezienie pracy w UK jest łatwe, a przeciwnego zdania było 44 proc. respondentów.

Rekordowo wysoka liczba wakatów i optymistyczne nastroje społeczne sugerują, że w tej chwili to pracownicy mogą dyktować warunki na brytyjskim rynku pracy. Może to stawiać wielu pracodawców w niekomfortowej sytuacji, ponieważ walcząc o uzupełnienie braków kadrowych, mogą być zmuszeni do oferowania bardziej atrakcyjnych warunków zatrudnienia.