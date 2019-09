Szwedzka policja ostrzega przed złodziejami z Polski, którzy okradają swoich rodaków metodą "na policjanta"

Polacy przodują w brytyjskich statystykach pod względem zatrzymań i deportacji. Na wniosek polskich władz odesłano już prawie 5 tysięcy osób do Polski. Nasi rodacy należą do tych mniejszości na Wyspach,...

Finlandia deportuje 20 tys. imigrantów

Finlandia jest kolejnym krajem, który zapowiada deportacje imigrantów niespełniających kryteriów do uzyskania azylu. To blisko 2/3 imigrantów, którzy przybyli do Finlandii w 2015 r. Do zaostrzenia podejścia...