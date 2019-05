SZOK! Zobacz, jak kurierzy PRZERZUCAJĄ paczki z ciężarówki do ciężarówki! [wideo]

Fot: YouTube

Kto nie wysyłał ani razu paczki z UK do Polski - albo w drugą stronę? Do sieci trafił przerażający filmik, na którym widać, jak kurierzy rzucają powierzonymi im paczkami. Aż strach powierzyć rzeczy firmie przewozowej, ale z drugiej strony - jak inaczej przetransportować przedmioty zajmujące zbyt dużo przestrzeni lub zbyt ciężki, by spakować je do samolotowej torby?

Do sieci już po raz kolejny wyciekł filmik, dokumentujący, jak źle można trafić wysyłając paczkę kurierem. Oczywiście można też trafić dobrze i nie mieć żadnych niemiłych niespodzianek, jednak tego rodzaju filmiki pozostawiają widzów z wieloma wątpliwościami.

Pod zamieszczonym na Facebooku filmikiem pojawiło się bardzo dużo negatywnych i krytycznych komentarzy.

- "Są źli że trzeba przeładować. Jakby użyli mózgu i postawili auto w auto mniej chodzenia mniej złości i paczki lepiej ułożone :)"

- "Idealny dowód na podważanie pracy [firmy]!!! To właśnie pracownik ja rujnuje! Totalny brak odpowiedzialności ... jeden pajac z drugim jeśli zapłacą za uszkodzenia , będą mieli szacunek... Trzeba takich filmików... trafiając w odpowiednie ręce skutkują zwolnieniem. Trzech blaznow!!!"

Co ciekawe zdarzały się jednak głosy broniące pracowników firmy kurierskiej.

- "Jak ktos by widział jak wyglada praca kuriera przez miesiac to moze by sie skonczylo wielki cwaniakowianie ludzi."

- "Jak by mieli po 60 klientów to by szanowali paczki ale jak mają po 180 to jest jak jest i się wcale nie dziwię."

Filmik pokazuje zdarzenie, które miało wydarzyć się w Niemczech, według autora posta na Facebooku. Na podstawie pojedynczego przypadku nie można oczywiście stwierdzić, jak często i jak wielu pracowników firm kurierskich zachowuje się w podobny sposób - można trafić źle, ale można też trafić zupełnie dobrze. Pozostaje więc skupić się na dobrym zabezpieczaniu wysyłanych paczek.