ZOBACZ, co nas czeka w tym tygodniu w związku z Brexitem

Theresa May i Jeremy Corbyn kontynuują rozmowy ws. Brexitu, których rezultat ma zostać ogłoszony we wtorek. Osiągnięcie porozumienia między partiami wydawało się dotąd coraz bliższe, jednak w ostatni weekend kilkudziesięciu laburzystów zagroziło, że nie poprze porozumienia, jeśli drugie referendum nie zostanie w nim zagwarantowane - mimo że Theresa May skłania się do ustępstw w sprawie unii celnej. Jakie są możliwe scenariusze najbliższych wydarzeń?

Rozmowy kończą się kompromisową umową ws. Brexitu

Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, pozostanie wciąż kwestia przegłosowania nowej umowy w Izbie Gmin. Jak dotąd około 2/3 laburzystów nie chce poprzeć żadnej umowy, jeśli miałoby to oznaczać odrzucenie opcji drugiego referendum.

Jeśli kompromisowa umowa zostanie odrzucona, to najprawdopodobniej w parlamencie ponownie rozpoczną się głosowania nad różnymi alternatywnymi rozwiązaniami dla Brexitu. Jednym z rozwiązań jest preferowane przez coraz większą liczbę posłów drugie referendum.

Jeśli jednak kompromisowa umowa zostanie przyjęta przez parlament, to Brexit może dojść do skutku już w miesiącach wakacyjnych.

Kurs funta wysoko, gdy rosną nadzieje na rozwiązanie kryzysu ws. Brexitu

Rozmowy zakończą się porażką

Jeśli Theresa May i Jeremy Corbyn nie osiągną jednak porozumienia ws. umowy, wtedy również najprawdopodobniej dojdzie do głosowań nad rozwiązaniami alternatywnymi. Jeśli każde zaproponowane rozwiązanie zostanie odrzucone, wtedy być może Theresa May zdecyduje się na przedterminowe wybory powszechne.

Kryzys rozmów międzypartyjnych? Laburzyści nie poprą umowy ws. Brexitu, jeśli nie będzie drugiego referendum

Nowy lider torysów

Kwestia nowego lidera Partii Konserwatywnej jest ważna, ponieważ nowy lider pojawi się - nawet jeśli kompromisowa umowa zostanie przyjęta i Brexit nastąpi w wakacje. Jak wskazuje "The Washington Post", nowy lider może okazać się zwolennikiem renegocjacji, a w takim wypadku jeszcze przed końcem okresu przejściowego będzie mógł próbować renegocjować warunki uzgodnione przez obecną premier.

W przypadku gdyby umowa kompromisowa nie została przyjęta przez parlament, to tym bardziej Theresa May znajdzie się pod presją, by podać się do dymisji. Nowy lider może okazać się zwolennikiem renegocjacji, ale może też okazać się zwolennikiem twardego Brexitu i doprowadzić do głosowania nad tą opcją w Izbie Gmin. Trzecim możliwym typem nowego lidera może być z kolei zwolennik przedterminowych wyborów

Kompromis, który wydawał się bardzo prawdopodobny w ostatni weekend miał dotyczyć m.in. zgody się na zapisanie w deklaracji politycznej na temat przyszłych stosunków UK-UE (deklaracja jest to 26-stronicowy dokument towarzyszący 585-stronicowej umowie brexitowej) zobowiązania do wynegocjowania unii celnej z UE. Przedmiotem negocjacji miałaby być przede wszystkim kwestia towarów, a sama unia celna miałaby trwać do 2022 roku, czyli do kolejnych zaplanowanych wyborów powszechnych w UK. W okresie poprzedzającym wybory powszechne w 2022 roku partie polityczne mogłyby swobodnie prowadzić kampanię na rzecz własnych preferowanych przyszłych stosunków z UE. Kwestia ostatecznego kształtu Brexitu pozostałaby więc wciąż otwarta.