Z OSTATNIEJ CHWILI! Kolejne "Royal Baby" w drodze - Meghan Markle rodzi!

Dziś rano Meghan Markle zaczęła rodzić. 37-letniej księżne Sussex w akcji porodowej towarzyszy jej mąż, książę Harry. Według brytyjskich mediów oficjalne oświadczenie przedstawicieli rodziny królewskiej ma się pojawić wkrótce.

"Księżna zaczęła rodzić dziś we wczesnych godzinach porannych. Książę Sussex znajduje się u jej boku. Oświadczenie wkrótce zostanie wydane" - lakonicznie oświadczenie takiej treści zostało przekazane brytyjskim mediom przez przedstawicieli rodziny królewskiej, a dziennikarze zajmujący się życiem w Pałacu Bucknigham potwierdzają - wreszcie się zaczęło!

Dziecko, które będzie siódme w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa, ma przyjść na świat w tydzień po pierwotnym terminie - przynajmniej tak przypuszczają brytyjscy żurnaliści, bo dokładnej daty rozwiązania nigdy nie zdradzono. Zgodnie z życzeniem Meghan i Harry`ego narodziny ich pierwszego dziecka oraz wszystkie szczegóły z nim związane pozostaną tak prywatne, jak będzie to tylko możliwe. Wciąż nie wiadomo czy poród ma miejsce w rezydencji pary w Frogmore Cottage, jak pierwotnie planowano, czy w szpitalu Frimley Park Hospital, który znajduje się niedaleko.

Harry i Meghan chcą, aby z narodzin ich pierwszego dziecka nie robić medialnego show. Książęca para podjęła "osobistą decyzję" w tej sprawie. Księżna Sussex nie chce iść w ślady Księżnej Kate i nie będzie pozowała na szpitalnych schodach z nowo narodzonym maleństwem przed zgrają fotoreporterów.

