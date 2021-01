Szkoły w Anglii pozostaną zamknięte nawet do lata? Zobacz ważny głos w sprawie Komisarz ds. Dzieci

Fot. Getty

Komisarz ds. Dzieci Anne Longfield przestrzegła, że szkoły w UK mogą pozostać zamknięte nawet do lata. Wszystko to dlatego, że rząd nie ma opracowanych stosownych planów i porusza się w tym obszarze raczej po omacku.

Raport Anne Longfield ujrzał światło dzienne wczoraj, czyli na dzień przed tym, jak Boris Johnson poinformował Izbę Gmin o planowanym otwieraniu szkół od 8 marca, o ile Wielka Brytania będzie kontynuowała szczepienia w dotychczasowym tempie. Wnioski z raportu są jednak znacznie bardziej pesymistyczne, ponieważ Komisarz ds. Dzieci nie tylko uważa, że szkoły mogą zostać otwarte najwcześniej po Świętach Wielkanocnych, ale wręcz obawia się, że mogą one w ogóle nie otworzyć się dla dzieci przed letnimi wakacjami. „Niestety o wiele łatwiej jest zamknąć szkoły, niż ponownie je otworzyć. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności jak najszybszego ponownego otwarcia szkół, ale samą nadzieją tego nie zrobimy. Brakuje nam jasnego planu działań w tym kierunku” - czytamy w raporcie.

Rząd UK nie ma odpowiedniego planu działania

Anne Longfield w sposób szczególny skrytykowała brak stosownych planów rządu w zakresie otwarcia szkół. „Istnieje realne niebezpieczeństwo, że szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy, a nawet do lata – i to nie dlatego, że przez wirus zamknięcie szkół jest nieuniknione, ale z powodu braku odpowiednich planów. Pytania, jakie należy zadać osobom decyzyjnym brzmią: ile dzieci i w jakim wieku może powrócić do szkół, kiedy i gdzie, na jakim poziomie w zakresie dziennych zachorowań, a także co powinniśmy teraz zrobić, aby to ułatwić? Te sprawy powinny być przedmiotem codziennych spotkań na Downing Street 10 i gabinetu” - pisze Longfield. I dodaje, że „modele dotyczące różnych rozwiązań” może dostarczyć komitet SAGE, a także że rząd może zatwierdzić szybsze szczepienie nauczycieli i regularne testowanie uczniów w szkołach.