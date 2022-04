Szkocja: Trwa proces Polaka oskarżonego o zamordowanie swojego 2-letniego syna

Co wiemy o tym, co zdarzyło się w jednym z domów w Edynburgu?

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Trwa proces ojca z Polski mieszkającego w Szkocji, który jest oskarżony o zamordowanie swojego 2-letniego synka. Mężczyzna nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Jak ustalili patolodzy ze Szpitala Uniwersyteckiego Królowej Elżbiety w Glasgow, dziecku zadano rano za pomocą pistoletu pneumatycznego. Z jego ciała wydobyto stalowe kulki. Poza tym zidentyfikowano 9-centymetrową ranę kłutą na jego ciele, a także szereg innych obrażeń. Orzeczono, że nie sposób ustalić w jakiej kolejności zadawano te obrażenia. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu informacyjnego "Edinbirgh Evening News" matka i ojciec dziecka rozstali się polubownie. Ja ustalono w ramach dochodzenia, w dniu 21 listopada mężczyzna miał wysłać do kobiety wiadomość. Jak relacjonuje matka 2-latka, ojciec miał napisać, że nie chce, aby ich syn "miał takie samo życie, jak on". Zaznaczał, że chce odejść i chce zabrać go ze sobą. Dodajmy, że mężczyzna stracił swojego ojca w młodym wieku.

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Przypomnijmy, do tragicznej śmierci dwulatka z Polski mieszkającego w Szkocji doszło właśnie w sobotę 21 listopada, w godzinach porannych, około 9:30. Sąsiedzi słysząc krzyki kobiety (jak się później okazało była to matka malca) wezwali służby. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. W jednym z mieszkań znaleźli ciężko rannego chłopca, którego życia nie dało się uratować i zmarł na miejscu. Najpierw mówiło się, że doszło do tragicznego w skutkach wypadku, ale później dochodzenie zaczęło dotyczyć morderstwa.

23 listopada 2021 roku na wokandzie Edinburgh Sheriff Court rozpoczął się proces 40-letniego (wówczas) Polaka w związku ze śmiercią dwulatka. Nasz rodak jest ojcem dziecka, która zginęło. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, ale jego obrońca chce, aby sądzono go za zawinione zabójstwo. Linia obrony będzie chciała udowodnić, że sprawca nie był w pełni odpowiedzialny za swoje czyny w dniu śmierci swojego syna. Więcej informacji na temat tych zdarzeń znajdziecie w naszym poprzednim materiale: "Edynburg: Rozpoczął się proces w związku z tragiczną śmiercią 2-latka z Polski".

Co wiemy o tym, co zdarzyło się w jednym z domów w Edynburgu?

To jednak nie jedyny zarzut, któremu musi stawić czoła. Nasz rodak został nie tylko oskarżony o napaść, ale także o szereg innych przestępstw, głównie związanymi z prowadzeniem samochodu. Postawiono mu zarzuty dotyczące prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków, posiadanie broni, niebezpieczną jazdą, a także nie zatrzymanie się na polecenie policjanta. Lista obejmuje 9 zarzutów i oskarżony do żadnego z nich się nie przyznaje.

Proces trwa dalej. W miarę pojawiania się dalszych informacji na ten temat, będziemy zamieszczali najnowsze wiadomości.