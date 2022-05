Szkocja: Pies zaatakował 4-latkę - blizny pozostaną na jej twarzy do końca życia

Na przedmieściach Glasgow doszło do brutalnego ataku psa. W Baillieston zwierzę rzuciło się na 4-letnią dziewczynkę. Obrażenia były poważne - konieczna była operacja plastyczna twarzy oraz założenie 60 szwów.

Jak donosi brytyjski portal "The Daily Record", Harley Chatterton trafiła do szpitala Royal Hospital for Sick Children po przerażającym ataku w Baillieston, na przedmieściach szkockiego Glasgow. Na czteroletnią dziewczynkę rzucił się około roczny pies rasy Jackador, będącej mieszanką Jack Russell Terriera (JRT) oraz Labradora retrievera. Babcia Harley, Janet Finlay, była świadkiem tych wydarzeń. Jak tylko zobaczyła, że pies rzucił się na jej wnuczkę, szybko pobiegła jej z pomocą. Próbując uwolnić dziewczynkę cała została pokryta krwią dziecka. Gdy na miejscu pojawiła się matka 4-katki, Caprice, i zobaczyła swoją własną matkę i własną córkę we krwi obawiała się najgorszego, a widok musiał być naprawdę straszny.

Pies pogryzł czterolatkę

Następnego dnia dziewczynka przeszła operację plastyczną. Po zabiegu, który trwał dwie godziny, lekarze założyli w sumie 60 szwów w 13 różnych miejscach na twarzy. Jej matka powiedziała, że warga dziewczynki była tak spuchnięta, że ​​przez dwa dni prawie nie mogła jeść ani pić. Dziewczyna w tym czasie znajdowała się w prawdziwej agonii, a jej rodzice nie mogli zrobić nic, aby ulżyć jej w cierpieniach.

Jak czytamy na łamach brytyjskich mediów, kiedy tylko dziewczynka doszła do siebie i oglądała swoją twarz w lustrze zaczęła się zastanawiać co takiego zrobiła źle, że pies się na nią rzuciła i ją zaatakował. "Ciągle pytała, dlaczego pies jej to zrobił, powiedziała nawet „co zrobiłem źle mamusiu”" - jak komentowała jej matka.

Dziewczynka odniosła poważne obrażenia, ale przeżyła

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Police Scotland, funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po doniesieniu o ugryzieniu dziecka przez psa na Bredishold Road w Glasgow około 16:55, w sobotę 14 maja 2022 roku. Na miejscu pojawiły się również służby ratunkowe, które zaopiekowały się ofiarą tych wydarzeń. Na miejscu zatrzymano 21-letnią właścicielkę zwierzęcia. W późniejszym terminie stawi się w sądzie Glasgow Sheriff Court.