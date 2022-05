Kobieta przez trzy lata płaciła czynsz i rachunki z powodu pomyłki councilu

Kobieta został zmuszona do płacenia rachunków swojego sąsiada przez trzy lata z powodu błędu popełnionego przez urzędników władz lokalnych.

Jak czytamy na łamach serwisu "The Daily Mirror", władze Lambeth Council umieściły panią X (kobieta dzieląc się swoją historią z mediami prosiła o zachowanie anonimowości) w tymczasowym mieszkaniu w grudniu 2018. Znajdowała się w trudnej sytuacji i była w kryzysie bezdomności. W umowie w tej sprawie zawarto punkt, w który stwierdzono, iż kobieta pozostaje odpowiedzialna za opłacenie bieżących rachunków i podatku lokalnego. Jednocześnie, stało to w jawnej sprzeczności z faktem, iż budynek w którym mieściło się jej mieszkanie nie jest odpowiednio przystosowany do indywidualnych rozliczeń! Nie trzeba było długo czekać na konsekwencje tej sytuacji. Jak czytamy w relacji brytyjskich mediów, jesienią 2019 roku pani X otrzymała pismo od władz lokalnych z wezwaniem do zapłaty council tax za... cały budynek!

Pomyłka lokalnego councila zamieniła jej życie w koszmar

Jak się później okazało, nieruchomość została wyposażona tylko jeden licznik energii elektrycznej. Kiedy udało się to ustalić, pani X dogadała się z mężczyzną, aby podzielić jakoś rachunki za prąd. Niemniej, nadal była zmuszona do opłacania całości podatku lokalnego i rachunków za wodę. Znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Jednocześnie, pani X rozpoczęła batalię prawną z Lambeth Council. Początkowo skontaktowała się z prawnikiem, aby rozwiązać problem, ale nie udało się dojść do odpowiedniego porozumienia. Kobieta postanowiła złożyć skargę, a sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich (ombudsman). W jego raporcie możemy przeczytać, iż "pani X powinna zapłacić tylko swoją część kosztów".

Kobieta musiała płacić nie swoje rachunki przez trzy lata!

"(...)obowiązkiem właściciela i jego agenta jest ustanowienie oddzielnych opłat za media i podatku komunalnego dla poszczególnych mieszkań w danym budynku. Gdyby to nie było możliwe, władze lokalne muszą przenieść panią X do innego tymczasowego mieszkania" - czytamy.

Ostatecznie, sprawa zakończyła się po myśli naszej bohaterki. Pani X otrzyma 600 funtów od Lambeth Council po tym, jak Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Samorządu Lokalnego i Opieki Społecznej orzekł na jej korzyść. Polecono również zwrócić koszty 30% wartości sumy jej rachunków za usługi komunalne i podatek lokalny od momentu wprowadzenia się do lokalu.