Szef WHO jest „pewny”, że pandemia może skończyć się w 2022 roku [WIDEO]

Fot. Getty

Szef Światowej Organizacji Zdrowia stwierdził, że pandemia może się skończyć jeszcze w tym roku. Podczas przemówienia na koniec 2021 roku, dyrektor generalny WHO zwrócił się do świata z optymistycznym przesłaniem.

Pośród globalnych obaw związanych z gwałtownym wzrostem zakażeń wariantem Omikron, dyrektor generalny WHO, Tedros Ghebreyesus, rozpalił światełko nadziei, stwierdzają, że wierzy w to, że kryzys pandemiczny zostanie ostatecznie opanowany w 2022 roku.

Szef WHO wierzy, że zbliża się koniec pandemii

Zdaniem szefa WHO obecny etap walki z pandemią może okazać się kluczowy:

„Gdy wkraczamy w trzeci rok pandemii, jestem przekonany, że to będzie rok, w którym ją zakończymy - ale tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie” – mówił Ghebreyesus.

W swoim przemówieniu na koniec 2021 roku szef WHO wezwał do zacieśnienia globalnej współpracy oraz do tego, by państwa bardziej rozwinięte pomogły krajom biedniejszym w skutecznym szczepieniu populacji, tak aby osiągnąć globalny poziom 70 proc. zaszczepionych do połowy 2022 roku:

„Wierzę, że jeśli uda nam się osiągnąć postęp w realizacji tych celów, spotkamy się ponownie pod koniec 2022 roku, nie po to, by upamiętnić koniec trzeciego roku pandemii, ale po to, aby uczcić powrót do normalności sprzed Covidu, kiedy to spotykaliśmy się z rodziną i społecznościami, by wspólnie świętować i pielęgnować wzajemne towarzystwo i miłość”.

Szef WHO mówił także, że w przyszłości potrzebne będą lepsze środki zapobiegania pandemii, a także wezwał wszystkie państwa świata do inwestowania w podstawową opiekę medyczną, która stanowi „fundament powszechnego bezpieczeństwa zdrowotnego”.