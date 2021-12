Czy musimy się izolować, jeśli mieszkamy z kimś, to ma koronawirusa? Jakie zasady obowiązują w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej?

Fot: Pixabay

Zasady dotyczące tego, kiedy ktoś powinien poddać się samoizolacji, nie są do końca oczywiste ani logiczne. Są jednak określone wytyczne, które dotyczą osób mieszkających z kimś, kto otrzymał pozytywny wynik testu na Covid.

Wiele osób w Wielkiej Brytanii nie miało łatwych świąt i było zmuszonych do odizolowania się od bliskich ze względu na pozytywny wynik testu. Niestety znowu mieliśmy do czynienia ze wzrostem zachorowań – we wtorek (29 grudnia) odnotowano 129 471 przypadków zachorowań, co jest nowym dziennym rekordem.

Czy izolacja jest konieczna, gdy mieszkamy z osobą chorą na Covid?

Ze względu na duży wzrost zachorowań mamy także do czynienia z coraz większą liczbą osób, które nie do końca wiedzą, czy powinny poddać się samoizolacji, jeśli mieszkają z kimś chorym na Covid. W Anglii istnieją określone okoliczności, które zwalniają nas z obowiązku izolacji, jeśli mieszkamy z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Gdy w Anglii mieliśmy kontakt z kimś chorym na Covid, nie ma potrzeby izolowania się, w przypadku gdy:

- jesteśmy w pełni zaszczepieni (przy czym musiało minąć co najmniej 14 dni od ostatniej dawki szczepionki)

- jeśli mamy mniej niż 18 lat i 6 miesięcy

- jeśli nie mogliśmy się zaszczepić z powodów medycznych.

Należy jednak wykonywać codziennie testy przepływu bocznego (LFT) przez siedem dni i natychmiast się odizolować, jeśli wynik testu okaże się pozytywny. Izolacja w Anglii może trwać siedem dni, jeśli dana osoba w szóstym i siódmym dniu nie ma żadnych objawów.

Inne zasady w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Zasady dotyczące izolacji po kontakcie z osobą chorą inne są jednak w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

W Szkocji musimy poddać się samoizolacji na 10 dni, jeśli ktokolwiek z tych, z którymi mieszkamy, uzyskał pozytywny wynik testu na Covid.

W Walii – 10-dniowa izolacja dotyczy osób, które nie są w pełni zaszczepione i mieszkają z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa lub jeśli miał on bliski kontakt z kimś chorym na Covid.

W Irlandii Północnej, jeśli jesteśmy niezaszczepieni i mieszkamy z kimś, kto jest chory na Covid lub mieliśmy bliski kontakt z chorą osobą, musimy się odizolować. Powinniśmy także drugiego i ósmego dnia zrobić test PCR.

Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie izolacji, gdy nie mieszkamy sami?

Rząd podał również wytyczne dotyczące tego, do jakich zasad bezpieczeństwa stosować się w przypadku samoizolacji, gdy mamy pozytywny wynik testu.

Oto siedem zasad, których powinniśmy przestrzegać w takiej sytuacji:

- ograniczyć bliski kontakt z innymi i spędzać jak najmniej czasu we wspólnych pomieszczeniach

- kuchnia czy łazienka powinny być regularnie czyszczone, a szczególnie powierzchnie, których dotykamy

- regularne mycie rąk wodą i mydłem

- unikanie kontaktu z osobami z zewnątrz, np. dostawcami jedzenia

- noszenie maseczek ochronnych we wspólnych pomieszczeniach

- utrzymanie w pokojach dobrej wentylacji

- jeśli kaszlemy lub kichamy, powinniśmy używać chusteczek, które następnie umieszczamy w koszu i myjemy ręce.