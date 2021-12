Kiedy skończy się pandemia? Zdaniem większości Brytyjczyków nie tak szybko

Fot. Getty

Większość Brytyjczyków nie sądzi, że pandemia skończy się w najbliższym czasie. Jakie są zatem ich przewidywania w kwestii „powrotu do normalności”?

Od wybuchu pandemii minęły już niemal dwa lata, a kolejnym falom zakażeń, nowym wariantom koronawirusa i restrykcjom nie ma końca. Coraz więcej osób na poważnie zaczyna się więc zastanawiać, kiedy to wszystko wreszcie minie, a życie powróci do normalności…?

Niestety, zasadniczo chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie mając przy tym wątpliwości co do tego, jak długo tak naprawdę potrwa jeszcze pandemia i w jaki sposób rozwinie się obecna sytuacja. Każdy posiada jednak jakieś swoje osobiste przypuszczenia i intuicje, dotyczące tego, kiedy skończy się pandemia. O takie właśnie prywatne przewidywania YouGov zapytał Brytyjczyków w swoim niedawnym badaniu. Jakie wyniki uzyskano?

Kiedy skończy się pandemia?

Jak się okazuje, większość Brytyjczyków (74 proc.) uważa, że pandemia potrwa jeszcze co najmniej rok – przy czym 20 proc. badanych sądzi, że świat powróci do normalności za 1-2 lata, 21 proc. respondentów jest zdania, że pandemia potrwa jeszcze ponad dwa lata, natomiast 33 proc. jest przekonanych, że tak naprawdę pandemia nigdy się nie skończy i Wielka Brytania już zawsze będzie musiała z nią walczyć.

Z kolei 9 proc. badanych sądzie, że pandemia potrwa jeszcze co najwyższej rok – przy czym 6 proc. ankietowanych jest zdania, że życie wróci do normy za minimum 6 miesięcy, ale maksimum rok, 2 proc. badanych sądzi, że pandemia skończy się za 3-6 miesięcy, a 1 proc. Brytyjczyków wierzy, że przed nami maksymalnie trzy miesiące walki z pandemią.

Co ciekawe, znaleźli się też tacy badani, którzy uważają, że pandemia już się skończyła – przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Takiej odpowiedzi udzieliło 4 proc. badanych. Z kolei 15 proc. Brytyjczyków przyznało, że nie ma żadnych intuicji co do czasu zakończenia pandemii.