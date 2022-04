Szef przyznał 86 pracownikom po £1000 bonusu! Pieniądze mają im pomóc w poradzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia w UK

Fot. Getty

Firma, która dostrzega potrzeby pracowników i dba o ich kondycję finansową, to prawdziwy skarb. Pewna firma w Stoke-on-Trent przyznała wszystkim 86 pracownikom dodatek do pensji w wysokości £1000, żeby pomoc im w poradzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia w UK.

Firma Fletcher Moorland, działająca na terenie Stoke-on-Trent, obchodziła w zeszłym roku 75. urodziny, a w czasie pandemii nie tylko nie straciła, ale wręcz powiększyła swoje zyski ze względu na rosnący popyt na energię odnawialną i pojazdy elektryczne. W ciągu ostatnich dwóch lat, gdy wiele biznesów upadło przez kolejno wprowadzane lockdowny, Fletcher Moorland przyjął do pracy 18 nowych pracowników. A ponieważ wszyscy bardzo ciężko pracowali w trudnym okresie pandemii, to teraz zarząd firmy postanowił się odwdzięczyć pracownikom i nagrodzić każdego z nich dodatkiem do pensji w wysokości £1000. Dodatek ten ma pomóc 86 pracownikom w poradzeniu sobie z gwałtownie rosnącymi kosztami życia w UK. - Ze względu na charakter naszej pracy, jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, a w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowaliśmy silne wzrosty, pomimo Covid. Od początku pandemii zatrudniliśmy 18 nowych pracowników ze względu na popyt w sektorach energii odnawialnej i pojazdów elektrycznych. Wszyscy naprawdę ciężko pracowaliśmy. Ale musielibyśmy być ślepi, żeby nie zauważyć, co się dzieje w tej chwili z kosztami życia. Nie możemy nic zrobić, jeśli chodzi o wzrost cen paliw i gazu, ale możemy zrobić coś, aby pomóc naszym pracownikom sobie z tym poradzić – zaznaczył dyrektor zarządzający firmy Matt Fletcher.

Dobrze opłacany pracownik to zadowolony pracownik!

Decyzja o przyznaniu dodatku finansowego w wysokości £1000 bardzo ucieszyła wszystkich pracowników Fletcher Moorland. - Niedawno przeprowadziłem się do nowego domu i rachunki były nieco wyższe, niż oczekiwałem, a teraz wszystko pędzi w górę, nawet koszt cotygodniowych zakupów w sklepie, więc to naprawdę mi pomoże. Nie słyszałem o wielu firmach, które zrobiłyby coś takiego, więc czapki z głów dla Fletcher Moorland i dziękuję zespołowi zarządzającemu – powiedział uradowany John Roe, 46-letni specjalista ds. utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego. A 34-letni Ian Hunt, inżynier elektromechanik z Shavington dodał, że bonus nie mógł nadejść w lepszym momencie, ponieważ jego żona właśnie urodziła córeczkę i wzięła urlop macierzyński.