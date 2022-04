£1,65 za godzinny prysznic – Brytyjczycy zszokowani tym ile muszą zapłacić za korzystanie z podstawowych urządzeń elektrycznych

Fot. Getty

Od 1 kwietnia w Wielkiej Brytanii limit cen energii został podwyższony aż o 54 proc. Dzień po uwolnieniu cen przez regulatora energii Ofgem, Brytyjczycy pokazują w mediach społecznościowych, ile teraz będzie ich kosztowało korzystanie z podstawowych urządzeń elektrycznych.

Po tym, jak regulator Ofgem zwiększył limit cen energii o 54 proc., ceny za korzystanie z prądu i gazu gwałtownie wzrosły już w ciągu jednej nocy. Tysiące gospodarstw domowych nie mogło uwierzyć w to, ile teraz będą płacić za spełnianie swoich codziennych potrzeb, takich jak na przykład branie prysznica. Z własnych szacunków Ofgem wynika, że liczba rodzin, które zostaną dotknięte podwyżkami i które będą przeznaczały przynajmniej 10 proc. swoich dochodów na pokrycie rachunków za energię, wzrośnie z początkiem kwietnia z 2,5 mln do 5 mln.

To give a good impression of the stonking energy price rise that came into effect today, we've used £1.20 of gas today (inc. standing charge) and it's not even 8am... pic.twitter.com/mcjHyDzKUW — Judge Fredd (@freddiefoulds) April 1, 2022

Brytyjczycy pokazują rachunki za energię w pierwszym dniu podwyżek

Zszokowani podwyżkami cen energii Brytyjczycy już w pierwszym dniu obowiązywania wyższych taryf, pokazali w mediach społecznościowych, jak rosną ich rachunki. Liczniki niektórych wskazywały £3 jeszcze przed 9 rano, a inni wyliczyli, że za godzinny prysznic muszą teraz zapłacić £1,65. „Jaką różnicę robi ten dzień”, napisał jeden z użytkowników Twittera, udostępniając zdjęcie dwóch liczników – jednego, w którym 112 kWh kosztuje £5,76 i drugiego, który za 110 kWh pokazuje opłatę w wysokości £11,21. „Od teraz mogę przestać patrzeć na mój inteligentny licznik… po prostu potrzebuję ciepłej pogody przez 6 miesięcy!” dodał internauta. A wtórowali mu w mediach społecznościowych inni mieszkańcy UK, pisząc: „Inteligentny licznik z ponad £4 przed godziną 11 rano… szkoda, że to nie prima aprilis”, „8:20 am, a mój inteligentny licznik już pokazuje £3,15”.





What a difference a day makes might stop looking at my smart meter from now on…just need warm weather for 6 months now! pic.twitter.com/9mqjsuNpOw — Jon Clack (@redIMPoster) April 1, 2022