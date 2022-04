Polacy mogą podróżować do Turcji na dowodzie osobistym. Paszporty i wizy nie będą już potrzebne

Polacy nie muszą już okazywać paszportów i wiz przy wjeździe do tego kraju.

Do Turcji bez paszportu i wizy? Władze tego popularnego kierunku wakacyjnego ogłosiły zaskakujące ułatwienia dla polskich turystów. Skąd tak przychylna dla Polski decyzja?

Turcja to od lat jeden z ulubionych kierunków urlopowych Polaków. Tym bardziej dla wielu osób decyzja tureckich władz może być bardzo miłym zaskoczeniem. W poniedziałek 18 kwietnia 2022 ogłoszono bowiem, że już od wtorku 19 kwietnia Polacy mogą wjeżdżać do Turcji okazując jedynie ważny dowód osobisty – paszporty i wizy nie są już potrzebne w przypadku podróży turystycznych. Jak to możliwe?

Polacy wjadą do Turcji na wakacje bez paszportu i wizy

Decyzję jako pierwsza ogłosiła Ambasada Turcji w Warszawie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W komunikacie napisano:

„Od 19 kwietnia 2022 roku polscy obywatele mogą podróżować do bądź przesiadać się w Turcji jedynie na podstawie dowodów osobistych. Nie muszą oni legitymować się paszportami w przypadku wjazdów turystycznych do dziewięćdziesięciu dni”.

Następnie informację potwierdziły także wyższe instytucje państwowe, między innymi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Skąd taka decyzja tureckich władz?

Zdaniem portalu Pasażer, taka polityka Turcji ma na celu dodatkowe wzmocnienie ożywienia gospodarczego kraju w pierwszym pocovidowym sezonie turystycznym. Turcja jest jednym z najważniejszych kierunków turystycznych dla Polaków, w związku z czym kraj ten chce ten fakt wykorzystać i jeszcze bardziej zachęcić polskich turystów do powrotu po pandemicznym zastoju.