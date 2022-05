Szef dał 1000 funtów podwyżki z powodu rosnących kosztów życia w UK

Szef firmy PR`owe ze Stoke-on-Trent dał swoim pracownikom 1000 funtów podwyżki. Uznał, że powinien to zrobić, aby mogli dać sobie radę z rosnącymi rachunkami i coraz wyższymi kosztami życia w UK.

Decyzję w tej sprawie podjął Richard Stone, dyrektor zarządzający Stone Junction. Szef firmy zajmujące się public relations z siedzibą w Stafford podniósł pensję wszystkich swoich pracowników w wyniku ogromnego wzrostu rachunków za energię, paliwo i cotygodniowe zakupy, jak czytamy na łamach portalu "The Daily Mirror". "Przesunęliśmy niektóre z naszych planowanych podwyżek, aby zbiegły się z czasem, w którym życie stało się po prostu droższe dla członków naszego zespołu" - komentował Stone.

"Nie uważamy, że to co zrobiliśmy, czyni nas świętymi. Nie uważam też, że jest to właściwy ruch dla każdej firmy w UK" - komentował szczerze dyrektor zarządzający Stone Junction. "Wielka Brytania cierpi z powodu dekady polityki austerity, globalnej niepewności ekonomicznej i politycznych wstrząsów, pozostawiając realny wzrost płac w stagnacji" - dodawał.

Są jeszcze porządni szefowie na tym świecie

"Podwyżka pensji niektórych PR-owców, przedstawicieli klasy średniej prawdopodobnie nie wpłynie na statystyki związane z biedą i nierównościami w UK, ale chcemy mieć wpływ na to, na co możemy" - podsumowywał. Podwyżka weszła w życie w zeszłym miesiącu.

Warto dodać, że to jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Firma Fletcher Moorland obchodziła w zeszłym roku 75. urodziny, a w czasie pandemii nie tylko nie straciła, ale wręcz powiększyła swoje zyski ze względu na rosnący popyt na energię odnawialną i pojazdy elektryczne. W ciągu ostatnich dwóch lat, gdy wiele biznesów upadło przez kolejno wprowadzane lockdowny, Fletcher Moorland przyjął do pracy 18 nowych pracowników. A ponieważ wszyscy bardzo ciężko pracowali w trudnym okresie pandemii, to teraz zarząd firmy postanowił się odwdzięczyć pracownikom i nagrodzić każdego z nich dodatkiem do pensji w wysokości £1000.

100 funtów podwyżki w obliczu pełzające kryzysu - to jest coś!

