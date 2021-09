Szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat już od przyszłego tygodnia. Władze Anglii podjęły decyzję

Fot. Getty

Minister ds. szczepień ogłosił decyzję w sprawie szczepień dla dzieci w wieku 12-15 lat w Anglii. Od przyszłego tygodnia nastolatkowie będą otrzymywać zaproszenia na zabiegi. Na jakiej podstawie rząd zdecydował się na masowe szczepienia w tej grupie wiekowej?

Władze Anglii zdecydowały, że już od przyszłego tygodnia szczepienie przeciw Covid-19 będą mogły otrzymać wszystkie dzieci w wieku od 12. do 15. roku życia. Podobnej decyzji jak na razie nie podjęły władze Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Minister ds. szczepień Nadhim Zahawi poinformował, że jak na razie nastolatki otrzymają jedną dawkę szczepionki Pfizer-BioNTech. Zabiegi mają odbywać się w szkołach. Jeszcze nie wiadomo, czy i kiedy dzieci otrzymają drugą dawkę szczepionki – prawdopodobnie rząd będzie czekał co najmniej do wiosny, by pojawiło się więcej wyników badań.

Szczepienia dzieci 12-15 lat w Anglii

Od przyszłego tygodnia dzieci w wieku 12-15 lat w Anglii będą otrzymywać zaproszenia, a rodzice zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na szczepienie przeciw Covid-19. Jeśli rodzice nie wyrażą zgody na szczepienie swojego dziecka, dokonana zostanie indywidualna ocena tego, czy dziecko jest wystarczająco „kompetentne”, by samodzielnie podjąć decyzję w tej sprawie. Jeśli dziecko zostanie uznane za wystarczająco „kompetentne”, będzie mogło samo zdecydować, czy się zaszczepić czy nie - poinformował minister ds. szczepień.

Dlaczego rząd zgodził się na masowe szczepienie nastolatków?

Na poczaku września rządowa komisja doradcza ds. szczepień JCVI zaleciła ostrożne podejście do kwestii masowego szczepienia nastolatków - ze względu na niskie ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 w tej grupie wiekowej i w związku z tym marginalną korzyść zdrowotną, płynącą ze szczepienia (w przypadku dzieci bez schorzeń współistniejących, mających wpływ na ich układ immunologiczny). JCVI stwierdziła, że na podstawie aktualnie dostępnych wyników badań same korzyści zdrowotne w tej grupie wiekowiej (u zdrowych dzieci) są marginalne, ale nieznacznie przeważają również niskie ryzyko związane ze szczepieniem nastolatków. JCVI podkreśliła równocześnie, że badania nad szczepieniami w tej grupie wiekowej wciąż trwają, w związku z czym "istnieje znaczna niepewność co do wielkości potencjalnych szkód". Ostateczną rekomendację w tej sprawie wydają jednak naczelni lekarze Wielkiej Brytanii – biorąc pod uwagę nie tylko względy zdrowotne, ale również szersze spektrum problemów.

Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji wzięto więc pod uwagę wiele czynników – nie tylko medycznych, ale również edukacyjnych i związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci. Rekomendując szczepienia dla dzieci w wieku 12-15 lat, naczelni lekarze Wielkiej Brytanii, a za nimi angielscy ministrowie, podkreślili, że przeważyły czynniki edukacyjne i społeczne. Szczepienia nastolatków mają pomóc uniknąć przerw i luk w nauczaniu stacjonarnym (w tym zamykania szkół) oraz związanej z tym izolacji społecznej, która jest destrukcyjna dla psychiki dzieci.